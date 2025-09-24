Dubai'de öğrenciler dedektörle aranacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler ve en zengin kentinde ilk, orta ve lise öğrencileri için radikal bir karar alındı.

Öğrenciler okul binasına girerken metal detektörüyle aranacak. Üzerlerinden cep telefonu ya da akıllı saat çıkan öğrencilerin cihazlarına el konacak.

İçinden görüntü çıkarsa...

İlk yakalamada cihaza bir ay el konacak. İkinci kez aynı olay yaşanırsa, öğrenci saatini ya da telefonunu eğitim yılının sonuna kadar alamayacak.

Cihazlarda öğretmen veya öğrencilerin görüntüleri bulunursa, soruşturma daha ileri yasal işlemler için Çocuk Hakları Birimi'ne sevk edilecek.

Devlet ve özel okul yönetimleri, öğrenci velilerine kararı resmen bildirdi.