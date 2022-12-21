Dünya Gençlik Konseyi'nden turizm meslek lisesine başarı ödülü

Konseyden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ödüllerini Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Törende konuşan Celep, Dünya Gençlik Konseyi'nin kamu yararına çalışmak, uluslararası alanda projeler üretmek, gençliği kötülüklerden haberdar etmek ve topluma kazandırmak, din, dil, ırk ayrımı yapmadan gençlerin gelişimlerine katkıda bulunabilecek eğitim, seminer, gezi, organizasyon gibi projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulduğunu aktardı.

Gençlerin hayata daha fazla katılımını sağlayarak, farkındalıklarını artırmanın birinci vazifeleri olduğunu belirten Hüseyin Celep, başarılı gençlerin ve genç girişimcilerin, aileleri, millet ve devlet adına hayırlı iş ve görevlerde olmalarını teşvik etmek adına bu geceyi düzenlediklerini kaydetti.

Törene, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş, sanat, akademi ve sağlık camiasından isimler de katıldı.