Dünya sekizincisi takımdan 'ABC Matematik Yarışması'

ABC Matematik Yarışması'nın ilk aşamasına Türkiye genelinden 1370 kişi başvurdu. Finale kalanlar, İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin'de yüz yüze yarıştı.Yarışmada 8 ayrı kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen törenle verildi.

Geçen yıl Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Şevket Onur Yılmaz, Milli takımla 3 kez Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katıldığını belirtti ve geçen yıl dünya 8. olarak Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesini aldıklarını kaydetti.

8 kategoride 80 öğrenci madalya kazandı

Olimpiyat takımından arkadaşlarıyla, öğrencilere yönelik düzenledikleri ABC Matematik Yarışması'na 30'dan fazla şehirden katılım olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çevrim içi gerçekleştirilen ilk eleme sınavını geçen 350 kişi, final aşamamıza davet edildi. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 kategoride toplam 80 öğrenci madalya almaya hak kazandı" bilgisini verdi.

"Oxford Üniversitesi'nden kabul aldık"

Enka Lisesi son sınıfta okuyan Barış Koyuncu, ilkokul 5. sınıfta BİLSEM öğrencisi olduğu dönemde yapılan sınav sonucu Bilim Olimpiyatları Projesi ile tanıştığını anlattı. Bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten Koyuncu, "Ekibimizden Burak Karataş, Oxford'da Matematik ve Bilgisayar Bilimi Bölümü'nde okuyor. Eğitimi devam ettiği için törene katılamadı. Ekibimizdeki diğer 3 kişi de bu yıl Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden kabul aldı. Şu an hepimiz burs arıyoruz. Umarım seneye gidebiliriz" diye konuştu.