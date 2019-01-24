DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi'nden Cooperative Eğitim Modeli işbirliği

24 Ocak 2019

SELENAY YAĞCI

DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi arasında CO-OP (Cooperative Education) Eğitim Modeli çerçevesinde iş birliği anlaşması imzalandı. Program, üniversitede yürütülen eğitim ile iş ortamında uygulamayı bütünleştiren bir model olarak tanımlanıyor.

İş birliğinin protokolü dün Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Koç ve DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem'in katılımıyla imzaladı. İmza töreninde Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Özgür Yeter İnandım ile üniversitenin Kariyer Geliştirme Merkezi Direktörü Selman Özsobacı da yer aldı.

Protokol çerçevesinde yürütülecek olan CO-OP eğitimi, üniversitenin ilgili program öğrencilerinin DÜNYA'da yapılacak staj ve uzun süreli staj çalışmaları ile DÜNYA'nın uzman çalışanlarının gözetiminde yapılacak uygulama ve bitirme projeleri gibi etkinlikleri kapsıyor.

Üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan CO-OP programı, Altınbaş Üniversitesi tarafından uygulanıyor. Öğrencilere üniversitedeki eğitimleri sürerken, bir yandan da iş yerinde çalışma imkanı sunan program, mesleki deneyim de kazandırıyor. Üniversitede öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mezun olduklarında da işe devam etme olanağı bulabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülen projede şimdiye kadar 86 firma ile işbirliğine gidilerek 120 öğrencinin uzun dönemli staj yapması sağlandı. Bu öğrencilerden 30'a yakını ise firmalarda çalışmaya devam etti.

DÜNYA ile yapılan işbirliğiyle kapsamında CO-OP eğitimi; Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine yönelik olacak. CO-OP programının süresi 3 veya 6 ay olarak belirleniyor. 4'üncü sınıfa geçen öğrenciler bu programdan yararlanabiliyor. Yazın başlayan program okullar açıldıktan sonra da devam ediyor. Haftanın en az 3 günü firmada çalışan öğrenciler bu program sayesinde ders kredisi de almış sayılıyor. Altınbaş Üniversitesi, öğrencilerin CV'lerini işbirliği yapan firmalara gönderiyor. Mülakatı geçen öğrenciler CO-OP programıyla iş hayatına giriyor.

'Hedefimiz uluslararası bir üniversite olmak'

"Stratejik hedeflerimizden biri uluslararası, diğeri girişimci üniversite olmak" diye konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, CO-OP uygulamasıyla stajın ötesine geçtiklerini belirtti. Erhan, "Öğrencilere bir aylık staj yetmiyor. Bu uzun dönemli stajlarla hem işveren firma hem de öğrenciler açısından yüzde 90 memnuniyeti yakaladık" dedi.