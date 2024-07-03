Eğitim-Sen: ""Ucube kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin!"

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, TBMM Çankaya giriş kapısında yaptığı açıklamada, öğretmenlerin iradesini yok saydığını iddia ettikleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni kabul etmediklerini bildirdi.

Kanun teklifinin, öğretmenlerin haklarını gasbettiğini, mesleği itibarsızlaştırdığını ve eğitim sistemini daha derin krizlere sürükleyeceğini ileri süren Güneş, "Komisyon ve genel kurul görüşmeleri ile oylama sürecine katılacak milletvekillerine şu çağrıyı yapıyoruz, bu ucube kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin. Gelin, hep beraber tarihe anlamlı bir miras bırakalım. Eğitim sisteminin geleceği için eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini göz ardı eden bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması için beraber mücadele edelim." diye konuştu.

Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi metni esas alınmalı

Öğretmenlikle ilgili bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ILO ve UNESCO'nun ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi metninin esas alınması gerektiğini belirten Güneş, eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan meslek kanununu hep beraber yapma çağrısında bulundu. Açıklamanın ardından grubu temsilen Güneş ve beraberindeki birkaç kişi, toplantıyı takip etmek üzere Meclis'e girdi.