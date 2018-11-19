‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ Bursa’da tartışılacak

19 Kasım 2018

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı koymak ve bilimi topluma sevdirmek adına projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak. Bursa BTM tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ konferansı ile alanında uzman isimler, Türkiye ve dünyadaki eğitim modellerini tartışmaya açacak. 25 Kasım’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferansta öğretmen-öğrenci ilişkisinde nesil farkı, iletişim dili, teknolojik yeni öğrenme metotları ve dünya ölçeğinde eğitim sistemindeki arayışlar masaya yatırılacak. Ayrıca yine son yıllarda hem eğitim içeriği hem de eğitim metodu olarak gündeme gelen Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik- (STEM), kendin yap – (MAKER) akımları ile yeni mesleki gelişim modelleri de öğretmen ve öğretmen adaylarına anlatılacak.

Eğitimde yeni yaklaşımlar

Tüm gün sürecek konferansta Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uygar Kanlı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Öğretmen Eğitimi ve Bilim Merkezleri üzerine ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdüren Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bekir Yıldırım, öğretmenler için mesleki gelişim programı konusunda 17 yıldan fazla süredir çalışmalarını sürdüren Burcu Aybat, ve Osmangazi Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görevli Uğur Armutçu, uzmanlık alanlarına yönelik bildiriler sunacak. Konferansa katılım ön başvuru ile yapılacak.