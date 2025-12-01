Eğitimin geleceği ASKON Bursa’da ele alındı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Eğitim Sektörü İstişare Toplantısı”, eğitim ve iş dünyasını ortak bir vizyon etrafında bir araya getirdi. Toplantıya ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve ASKON Genel Merkez Eğitim Sektörü Başkanı Fatih İşgören katıldı. İş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, mesleki eğitimden müfredata birçok başlık ele alındı.

“İş dünyası eğitimde sorumluluk almalı”

Toplantının açılışında konuşan ASKON Bursa Başkanı Emre Yıldız, eğitimin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yıldız, sanayideki dönüşüm ve küresel rekabetin nitelikli insan kaynağını zorunlu kıldığına dikkat çekerek, iş dünyasının eğitim süreçlerine daha fazla dahil olması gerektiğini söyledi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Bursa’nın güçlü sanayi altyapısı ve mesleki eğitim potansiyeline işaret etti. Son beş yılda meslek lisesi öğrenci sayısında yüzde 50 artış yaşandığını belirten Alireisoğlu, yeni eğitim yaklaşımında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, kendi yaşam hikâyelerini inşa etmelerinin önem kazandığını ifade etti.

Kardeş okul modeli

Alireisoğlu, 85 ülkede uygulanan Kardeş Okul Programı’nın yenilenen modeliyle iş insanlarını sürece dahil olmaya davet etti. ASKON Eğitim Sektörü Başkanı Fatih İşgören ise milli eğitimle kalkınmanın birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, karakterli ve nitelikli gençler yetiştirmenin öncelikleri olduğunu söyledi.