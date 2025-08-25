Geçen yıl eksi fizik netiyle fizik bölümünü kazanarak gündeme gelen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek dikkat çeken bir sonuç elde etti.

Özkara, “sallama taktiği” adını verdiği yöntemle bir vakıf üniversitesinde İngilizce Psikoloji bölümünü kazandığını açıkladı.

Özkara, geçtiğimiz yıl -1,75 fizik neti ile bir devlet üniversitesinin fizik bölümünü kazanmış, bu durum büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu yıl ise sınavda yapay zekadan aldığı taktikleri uyguladığını söyleyen Özkara, cevap kâğıdını da kamuoyu ile paylaştı.

Geçen yıl eksi fizik netiyle (ayt + tyt= - 0.25 fizik) bir üniversitemizin fizik bölümünü kazanmıştım. Ardından soruşturmaların ardı arkası kesilmedi. Bu durumdan sonra bu yıl kontenjanlar azaltıldı ve tahminim artık eksi netle devlet üniversitelerinde bölüm kazanılmayacaktır.… pic.twitter.com/tbxuVi7HSH — AkademikLink (@istatistikvean1) August 25, 2025

“Doğrulara varılması geç de olsa önemli”

Prof. Dr. Özkara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl eksi fizik netiyle bir üniversitenin fizik bölümünü kazanmıştım. Ardından soruşturmalar açıldı. Bu yıl kontenjanlar azaltıldı, artık eksi netle devlet üniversitelerinde bölüm kazanılamayacaktır. Doğru olan en başından beri belliydi. Geç de olsa doğrulara varılması önemli, ben cezalara razıyım.”

“Paranın her kapıyı açmaması lazım”

YKS’de bu yıl bir vakıf üniversitesinde psikoloji kazandığını açıklayan Özkara, eğitim sistemine de eleştiriler yöneltti:

“Paranın her kapıyı ardına kadar aralamaması gerektiği çok açık. Ama çözüm yerine yine bana soruşturmalar açılabilir. Ben cezalara razıyım, yeter ki yanlışlar düzeltilebilsin.”

Akademide torpil eleştirisi

Özkara, sahte diploma ve torpil iddialarına da dikkat çekerek, “Doğruları konuşanlara değil, torpille akademiye girenlere soruşturmaların açıldığı günleri görebilmek dileğiyle. Bu mücadeleye devam edeceğim, susmayın” ifadelerini kullandı.