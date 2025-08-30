Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni dönem başvuruları başlıyor

Enstitü İstanbul İSMEK’te 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular 1 Eylül’de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitimler 150 merkezde gerçekleştirilecek.

Başvurular “İstanbul Senin” uygulaması ve Enstitü İstanbul İSMEK’in internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Yeni dönemde eğitimler, Mesleki ve Teknik, Kişisel Gelişim, Güzel Sanatlar ile El Sanatları ve Zanaat olmak üzere 4 ana dalda verilecek.

Eğitimler 15 Eylül’de başlayacak, başvurular ise yıl boyunca devam edecek.

4 yeni uzmanlık okulu

İSMEK, bu yıl 4 yeni uzmanlık okulunu da hizmete açacak:

* Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık Okulu (Gastronomi ve Mutfak Sanatları)

* Arnavutköy Moda Okulu (Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi)

* Şişli Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Okulu (Bilişim Teknolojileri)

* Ümraniye Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu (Müzik ve Gösteri Sanatları)

Bu okullarla birlikte Enstitü İstanbul İSMEK’in uzmanlık okul sayısı 22’ye ulaştı.

1500’den fazla ücretsiz program

Yeni dönemde bilişim teknolojilerinden gastronomi ve mutfak sanatlarına, çocuk gelişiminden moda ve tekstil teknolojisine, robotik ve yapay zekâdan sahne ve gösteri sanatlarına kadar birçok alanda 1500’den fazla ücretsiz eğitim programı sunulacak.

Yeni satış noktaları

Geçen dönemde Şişhane ve Süleymaniye’de ürün satış merkezleri bulunan Enstitü İstanbul İSMEK, yeni dönemde Müze Gazhane Dükkan İstanbul satış ofisini de hizmete açacak. Katılımcılar ürettikleri ürünleri burada satışa sunarak kazanç elde edebilecek.