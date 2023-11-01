Era Koleji, 20 kampüsünü Cumhuriyet’in 100. yılına özel şenliklerinde buluşturdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve bağımsızlığının 100. yılı ülkemizin dört bir yanında gururla kutlandı. Bayraklarla donatılan meydanlar, vatandaşların geniş katılımıyla taçlandırıldı. İstanbul’da eğitim veren Era Koleji ise Bahçeşehir ve Çekmeköy kampüslerinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı büyük bir kutlama programı gerçekleştirdi.

‘100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Büyük Şenliği’ düzenlendi

Era Koleji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözleriyle gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak adına "100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Büyük Şenliği” isimli büyük bir organizasyona imza attı. Teknoloji destekli eğitim sistemiyle öne çıkan kolej, 20 kampüsündeki öğrenciler, öğretmenler ve velileri iki ayrı lokasyonda eşzamanlı yapılan etkinliklerde bir araya getirdi.

Kolejin Çekmeköy kampüsündeki etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve bilimsel yolda sonsuza kadar yürüme kararlığını vurgulayan Era Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, coşkulu bir atmosferde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “2013'te çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini önceliği kabul ederek çağdaş bir eğitim anlayışıyla yola çıkan Era Koleji olarak, bu yıl 'yeni bir çağ, yeni bir başlangıç' sloganıyla kuruluşumuzun 10. yılını ve Cumhuriyet'in 100. yılını gurur ve heyecanla kutladık" dedi.

Öğrenciler, ‘Çağdaş Robot’ ile robotik kodlamada gelişiyor

Teknoloji konusunda Türkiye'nin en donanımlı koleji olduklarını vurgulayan Era Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, "Ailemiz her geçen gün büyüyor. Büyürken de eğitim sistemimizi yenilikçi çağa göre geliştiriyoruz. Teknoloji ve eğitim konularına çok hassas yaklaşıyoruz. Bu doğrultuda 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunması için tasarlanan yapay zeka destekli 'Çağdaş Robot'u tüm okullarımıza ulaştıracağız. Çağdaş Robot ile okullarımızda yeni bir akım başladı. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler birbirlerine çağdaş / çağdaşım olarak hitap ediyor. Çağdaş Robot sayesinde robotik kodlama şampiyonalarında çok daha güçlü bir duruş sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yapay zekayı öğrencilerimizin eğitimlerine dahil ediyoruz”

Bahçeşehir kampüsündeki kutlamalara katılan Era Koleji Teknoloji ve Eğitim Genel Müdürü Sinan Telli ise, ”Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz şenliğimize bu denli yoğun katılım olduğu için çok mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş bir eğitim anlayışıyla 10 yıldır hizmet veren kurumumuzun teknoloji ve robotik kodlama alanındaki başarılarını geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Günümüzün en önemli teknoloji dallarından biri olan yapay zekayı öğrencilerimizin eğitimlerine dahil ederek başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Era Koleji'nin 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Büyük Şenliği, Atatürk’ün büstüne çelenk konulup saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen sahnede öğrenciler, farklı gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin hazırladıkları şerit dansı, bando, zeybek, oratoryo gösterileri ve şiir dinletileri beğeni topladı. Cumhuriyet Marşı eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler, 'Ölene Dek Cumhuriyet' korosu ile izleyicileri etkiledi. Türk vatanına sevgi ve bağlılık temasını işleyen 'Vatan Sevdası' korosu da etkinlikte sahne aldı. Era Koleji'nin yönetici ve öğretmenlerinin katkılarıyla düzenlenen şenlik, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin hep birlikte katıldıkları müzik ve dans etkinliği ile sonlandırıldı.