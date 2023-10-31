Erdoğan 2024 yılı KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı

Erdoğan yeni kredi ve burs miktarını şu şekilde açıkladı:

"Örgün eğitimdeki cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 GB'lik internet sözünü geçen hafta yerine getirdik.

Gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz. Göreve geldiğimizde kredi burs miktarı 45 liracıktı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya, doktorada 3 bin 700 liraya çıkardık. Ayrıca kredi alan öğrencilerden sadece ana paranın ödemesini temin ettik.

Tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurt kapasitesini artırdık. Bu sene 950 bin öğrencimizi müracaat ediyoruz. 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum:

2024 yılı lisans burs kreid miktarı 2 bin lira.

Yüksek lisans için 4 bin lira

Doktora için 6 bin liraya çıkartıyoruz