Erdoğan: 'Bu yıl eğitimin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi'
Eğitim öğretim yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerinin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirlediklerini duyurdu. Erdoğan, ayrıca 2025 yılında eğitim ayrılan bütçenin 2 trilyon 186 milyar TL olduğunu da ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Eğitime ayrılan bütçe 2 trilyonu geçti
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. İlk hafta okullarımızda her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek.
* Öğretmenlerimiz vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğretmenlerimiz her türlü takdire ziyadesiyle layıktır.
* Eğitimde demokratikleşme, kapsayıcıki etkimn katılım anlayışıyla 21. yüzyıla uygun bir program uyguluyoruz.
* Müfredatta yağtığımız düzenlemeleri, öğretmenlerimizin özlük hakları için yaptığımız iyileştirmelerle destekliyoruz.
* "Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. Kütüphane sayımızı 40 bin 944'e çıkardık.
* Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık.
* Eğitime ayrılan bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar TL oldu.
* Eğitim sistemimizi felç eden adaletsizlik uygulamaları kaldırdık.
* Soran, sorgulayan, yeni buluşlar peşinde koşan nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz.