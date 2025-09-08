Erdoğan: 'Bu yıl eğitimin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitime ayrılan bütçe 2 trilyonu geçti

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. İlk hafta okullarımızda her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek.

* Öğretmenlerimiz vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğretmenlerimiz her türlü takdire ziyadesiyle layıktır.

* Eğitimde demokratikleşme, kapsayıcıki etkimn katılım anlayışıyla 21. yüzyıla uygun bir program uyguluyoruz.

* Müfredatta yağtığımız düzenlemeleri, öğretmenlerimizin özlük hakları için yaptığımız iyileştirmelerle destekliyoruz.

* "Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. Kütüphane sayımızı 40 bin 944'e çıkardık.

* Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık.

* Eğitime ayrılan bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar TL oldu.

* Eğitim sistemimizi felç eden adaletsizlik uygulamaları kaldırdık.

* Soran, sorgulayan, yeni buluşlar peşinde koşan nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz.