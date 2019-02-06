Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

06 Şubat 2019

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent Açılışı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında vakıf üniversitelerini eleştirdi.

"Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

" Firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli "

Konuşmasında, "Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor" görüşünü dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır. Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.

Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.

Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için, faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmeli. Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına canıgönülden inanıyorum."