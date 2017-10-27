'Et alıp-satmaktansa eğitime odaklanalım'

27 Ekim 2017

Kezban KARABOĞA

Yurt dışı eğitimde rota çeşitleniyor. Türk öğrenciler, dolar ve euronun TL karşısında değer kazanması, Amerika ile yaşanan vize krizi gibi sebeplerle yurt dışında eğitimin rotasını farklı yönlere çeviriyor. Yeni rotalardan birisi Bosna Hersek. Bosna-Hersek, Türkiye ile benzer yaşam tarzı ve geleneklere sahip. Avrupa’da Müslüman ağırlıklı nüfusa sahip tek ülke. Bu özelliği ile diğer Avrupa ülkelerinden ayrılıyor.

Türkiye’deki gazetelerin eğitim editörleri ile bir araya gelen Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi (AUBIH) Yönetim Kurulu Başkanı Denis Prcic, gazetecilere Bosna Hersek’te eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir çocuğun yurtdışında eğitim alabilmesi için çocuğun isteği ve başarısı kadar ailenin de aklındaki soru işaretlerini çözmesi gerektiğine işaret eden Prcic, “Aileler için yurt dışında eğitimde en önemli husus çocuğun gideceği ülkenin Türkiye’ye olan uzaklığı ve kültürel yakınlığı. Bu iki unsur tüm karar sürecini etkiliyor. Bosna Türkiye’ye sadece 1.5 saat uzaklıkta. Bosnalılar Avrupa’da Osmanlı’dan arta kalan tek popülasyon... Ortak kültürlere, dini inançlara ve geleneklere sahibiz. Bu bağların ticari ve kültürel alanlara da yayılmasını istiyoruz. Eğitim, bu anlamda cazip alanlardan bir tanesi. Birbirimize sürekli olarak et alıp-satmaktansa, kültürel bağlarımızı kuvvetlendireceğimiz ve gençlerimizin seslerini dünyada duyurabilmelerini sağlayacak ‘eğitime’ yönelmeliyiz. Türkiye’den 100 bin öğrencinin Bosna’da eğitim almaya gönderildiğini düşünelim... Bu her iki ülke için büyük kazanım olur” diyor.

Yurt dışı eğitim sektörünün dünyada 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığının altını çizen Prcic, “Türk öğrenciler de yurt dışını sıklıkla tercih ediyorlar. Bosna Hersek, köklü bir eğitim geçmişine sahip ve eğitime yatırım yapan bir ülkeyiz. Bu sektörün eğitim turizmine dönüşmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı olarak değişim yaptığımız öğrenciler ile iki ülke arasında etkileşimi artırabiliriz. Her öğrenci ülkesine döndüğünde, eğitim aldığı ülkenin adeta eğitim elçisi olacaktır” ifadesini kullanıyor.

‘Hocaların maillere dönmesi zorunlu’

Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi’ni 2005 yılında kurduklarını anlatan Prcic, “Avrupa’daki sayılı dijitalleşmiş üniversitelerden biriyiz. Hibrid eğitim sistemimiz var. Kendi özel bilgi iletişim sistemimizi geliştirdik. Profesörler tarafından verilen tüm dersler görüntülü kayıt altına alınıyor ve öğrenci otomasyon sistemine yükleniyor. Öğrencilerin, basılı kitaplara, deftere ve hatta kaleme bile ihtiyaç duymadan sadece derse odaklanması ve geliştirilen sistem üzerinden dersleri takip etmesi yeterli... Kitapların hepsi elektronik. Sınavları da bu sistem üzerinden yapıyoruz” şeklinde konuşuyor. Her öğrenci için staj yapma zorunluluğu bulunduğunu anlatan Prcic, “Hocalar da öğrencilerin gönderdiği maillere cevap vermek zorunda, eğer vermezlerse yaptırımı var” diyor.

Bosna Hersek Amerikan Üniversitesinin öğrencilere sınav sistemine göre bölüm seçtirmediğini belirten Prcic, “Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavından başarılı olan her öğrenci Bosna Hersek Amerikan Üniversitesine başvurabiliyor. Bir yıllık hazırlık programının ardından, yaptığı araştırmalar neticesinde hangi bölümde okumak istediğine karar verip, seçimini yapıyor. En önemli noktalardan bir tanesi ise öğrenci ana dil seviyesinde İngilizce öğrenmeden mezun olamıyor. Öğrencinin üniversiteden mezun olabilmesi için TOEFL sınavlarında yüksek puan alarak başarılı olması gerekiyor” şeklinde konuşuyor.

'Marka' koşu ayakkabısı sizi en hızlı koşucu yapmaz!'

Bosna Hersek Amerikan Üniversitesinin YÖK tarafından tanınan 2011 yılında tanındığını, ABD ve Avrupa’da geçerli diplomaya sahip olduğunu belirten Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Denis Prcic, “Dünyanın en ‘marka’ koşu ayakkabısını almak, çocuğunuzu dünyanın en hızlı koşucusu yapmaz ya da en marka elbiseleri alıp, giydiğinizde dünyanın en güzel insanı olmazsınız. Bu yüzden akıllıca seçimler yapın. Sadece adı olduğu için yüksek fiyatlı ülkelerde ve üniversitelerde paranızı harcamayın. Çocuğunuz transfer programları ile çift diploma alma imkanı bulabiliyorken, yıllarca bu üniversitelere uçuk meblağlar ödeyerek bütçenizi zorlamayın” diyerek yurt dışında eğitim arayışında olan aile ve öğrencilere bir uyarı yapıyor.

'Doğu Avrupa' yurt dışı eğitimde yeni alternatif oluyor!

Son dönemde dolar ve euro kurlarındaki yükseliş nedeniyle öğrenciler ve aileler farklı alternatiflere yönelmeye başladılar. Bu yönelişte Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri ön plana çıkmaya başladı. Bosna Hersek de bu ülkelerden bir tanesi... Bu tercihlerde maddiyat kadar bu ülkelerin son dönemde eğitim kalitelerinde ciddi bir revizyon yapmaları da yatıyor. Bosna Hersek, Türkiye’den 100 bin öğrenciyi Bosna’da eğitime bekliyor.