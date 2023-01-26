Fabrika gibi çalışan okul 11 milyon lirayı aşkın ciro yaptı

Okulun farklı dallardaki atölyelerinde mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, gerçekleştirdikleri üretimle hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

2021'de 5 milyon 570 bin lira ciro elde eden meslek lisesi, geçen yılı da 11 milyon 100 bin lira ciroyla tamamladı.

Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, Türkiye'deki 56 Ar-Ge okulundan birisi olduklarını söyledi. Ürettikleri makine, masa, sıra gibi ürünleri Türkiye'nin çeşitli illerine sattıklarını belirten Yıldırım, “Elimizden geldiği kadar ciroyu artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Esas amacımız farklı üretimler yaparak bütün alanlarımızı döner sermayeye katmak” dedi.