Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler neticesinde mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal edildi.

Usulsüzlük tespit edilen okullar hakkında soruşturma

MEB tarafından yapılan açıklamada, özel okullarda hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar incelendi. Yapılan denetimlerde usulsüzlükler tespit edilen okullar için idari işlem başlatıldı.

Soruşturmalar neticesinde de bazı okulların ruhsatları iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen okul sayısı 21'e çıktı

Yapılan son denetimler neticesinde 9 okulun çalışma izninin iptal edilmesine karar verildi.

Daha önce de benzer usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti. Son gelişmeyle birlikte mayıs ayından beri toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

"Denetimler devam edecek"

MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik yürütülen sıkı takipler devam edecek."