Fatih'in fermanıyla kurulmuştu: 571 yıllık tarihi okul boşaltılıyor!

İstanbul’un en köklü eğitim kurumlarından biri olan Fener Rum Okulu, depreme karşı güçlendirme maliyetinin yüksekliği nedeniyle binasını boşaltıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimine gönderdiği resmi yazıda, binanın dayanıklılığının artırılması gerektiğini belirterek 90 gün içinde tahliye edilmesini istedi.

Ancak okul yönetimi, 10 milyon euronun üzerindeki güçlendirme maliyetini karşılayamayınca yeni bir binaya taşınma kararı aldı.

Tarihi bina, olası bir depremde ciddi hasar riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltılacak.

Fatih Sultan Mehmed’in fermanıyla kuruldu

Fener Rum Okulu’nun temelleri 1454 yılında Fatih Sultan Mehmed Han’ın fermanıyla atıldı.

İstanbul’un fethinin ardından Bizanslı yöneticiler ve tüccarları yeniden kente davet eden Fatih Sultan Mehmed, bu kararı bir fermanla resmileştirdi ve Ortodoks halkın haklarını güvence altına aldı.

Bu süreçte Patrik Gennadios ile yapılan anlaşma sonrası Fener sınırlarında kurulan okul, zaman içinde Osmanlı döneminin önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldi. 1861 yılından itibaren klasik eğitim veren bir liseye dönüştü.

Günümüzde kullanılan bina ise mimar Dimadis tarafından 1881 yılında Fener sırtlarında inşa edildi. Dört katlı ve 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan yapı, 1 milyonu aşkın Marsilya tuğlasıyla örülmesiyle dikkat çekiyor.

“Restorasyon masrafı 10 milyon euronun üzerinde”

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, okulun tarihi hakkında bilgi vererek binanın restore edilmesi için ciddi bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi:

"Bakanlıktan okula depreme karşı dayanaksız olduğunu belirten bir metin gönderildi. 90 gün içinde okulun boşaltılması istendi. Okul müdürü, restorasyon masraflarını karşılayamayacaklarını söyledi. 10 milyon euronun üzerinde bir restorasyon masrafı var. 30 öğrencisi var. Bu bütçeyi okulun karşılaması mümkün değil."

Yavaşçay, 150 yıllık yapının İstanbul’un mimari simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Geniş kapsamlı bir restorasyon sonrası okul eski görkemli günlerine kavuşabilir” dedi.

Yeni bina arayışı başladı

Özel Fener Rum Okulu yönetimi, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bina arayışına başladı.

Tarihi bina ise restore edilene kadar boş kalacak. Okulun geleceğine ilişkin kararın, önümüzdeki aylarda yapılacak görüşmelerle netleşmesi bekleniyor.