FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi'nde ilk ders zili çaldı

137 yıllık FMV Işık Okulları'nın İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Florya Mahallesi'ndeki yerleşkesi bugün ilk öğrencileriyle buluştu. FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi'nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri yer alıyor.

Açılış törenine FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, yönetim kurulu üyeleri, onur kurulu üyeleri; FMV Işık Okulları yöneticileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da açılış törenine katılan isimler arasındaydı.

'Her zaman tek işimiz ve odağımız eğitim'

Törende konuşan FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, Mustafa Kemal Atatürk'e borçlarını yerine getirmek ve cumhuriyete inanç ve desteklerini gösterkmek için Cumhuriyet'inn 100. Yılı’na armağan olarak Florya Işık Okulları yerleşkesini açtıklarını ifade etti.

FMV Işık Okulları’nın tarihin her döneminde önce iyi insan yetiştirme sorumluluğunu üstlendiğine dikkat çeken Akın Süel şöyle konuştu: “137 yıldır 'sadece' eğitim veren , kar amacı gütmeyen, gerçek bir vakıf olan Feyziye Mektepleri Vakfı olarak, her zaman tek işimiz ve odağımız eğitim, eğitim felsefemiz ise 'önce iyi insan yetiştirmek' oldu. İlk yerleşkemizi Nişantaşı’nda açtık. Ardından Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerini ülkemize kazandırdık. Ayrıca IŞIK Üniversitemiz de Şile ve Ayazağa yerleşkelerinde eğitim faaliyetlerine başarı ile devam etmektedir.

7 bin metrekare arsa üzerinde 23 bin metrekare kapalı alanı olan, en son deprem yönetmeliklerine uygun, içinde modern laboratuvarları, teknolojik ekipmanlarla donatılmış derslikleri, kapalı spor salonu, konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, kütüphanesi ve en önemlisi yetişmiş, donanımlı öğretmen kadrosu ile Işık Okulları Florya Yerleşkemizi ülkemizin hizmetine açıyoruz."

'Bugüne ve geleceğe hazır bireyler'

FMV Işık Okulları Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Sürekli gelişim hedefini temel alan FMV Işık Okullarının bu yeni yerleşkesi, genç zihinlerin geleceğin liderleri olarak yetişmelerine imkanlar sunacak, yenilikçi eğitim programlarımız ile öğrencilerimiz, bugüne ve geleceğe hazır bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda dijital yetkinliklere hakim, sorumluluklarının farkında dünya vatandaşları olmayı da öğrenecekler. FMV Işık Okulları, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da ülkemize ve dünyaya 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller kazandırmaya devam edecektir."

Yerleşkede neler var?

FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi toplam 27 bin metrekare kapalı alana sahip olarak 2018 yılı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılandırıldı.

15 derslikli lise, 24 derslikli ilkokul ve ortaokul, 8 derslikli anaokulundan oluşan FMV Işık Okulları Florya yerleşkesinde açık oyun alanları, yaş düzeylerine uygun oyun bahçeleri, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, sanat ve müzik stüdyoları, oditoryum, planetaryum, müzik derslikleri ve robotik atölyeleri bulunuyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerine uygun

Proje, başlangıç aşamasından itibaren dünyada en yaygın kullanılan 'yeşil bina' derecelendirme sistemi olan ve 'Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik' anlamına gelen LEED sertifikasyon sistemine göre tasarlandı.

Yerleşkede kullanılan armatürlerin yerleşim noktalarından bina içi boya, likit yapıştırıcı vb. malzemelerin kimyasallarının uygunluğuna; sağlanacak su tasarrufundan 'yeşil araçlar' için elektrikli araç kullanımını destekleyici sistemlere kadar her detay gerekli kriterler dahilinde hayata geçirildi.

FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi, LEED sertifikası için resmi başvurularını tamamladı.