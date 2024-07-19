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Geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam

Üniversite olarak 2015 yılın­da, Birleşmiş Milletler Kü­resel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladık. Sür­dürülebilirlik kavramı Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim olmak üzere üç temel unsurdan oluşuyor.

Dünya Gazetesi
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Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet YİĞİTBAŞI

Üniversite olarak 2015 yılın­da, Birleşmiş Milletler Kü­resel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladık. Sür­dürülebilirlik kavramı Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim olmak üzere üç temel unsurdan oluşuyor.

Çev­resel Yönetim, yeşil enerji, ener­ji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmakta. Üniversite ola­rak bu amaçla yürüttüğümüz ça­lışmalar neticesinde TS-EN-I­SO 50001 Enerji Yönetim Siste­mi Belgesi alan ilk yükseköğretim kurumuyuz. Bir diğer unsur olan Ekonomik Büyüme, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemine dikkat çek­mekte.

Akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi ama­cıyla çalışmalarımıza hızla de­vam ediyoruz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER’in kuru­cuları arasında yer alıyoruz. Sür­dürülebilirlik kavramının üçün­cü unsuru olan Sosyal Gelişim ise istihdam yaratma, beceri ge­liştirme, eğitim gibi konulara yö­nelmekte. Bu kapsamda, tüm bu kavramların bilincinde, duyarlı bireyler yetiştirmeye odaklanmış durumdayız. Akademisyenleri­miz, öğrencilerimiz ve çalışanla­rımızla geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Yaşar Üniversitesi etki sıralamasında dünya listesinde

Dünyadaki yüksek öğrenim ku­rumlarıyla ilgili araştırmalar ya­pan İngiltere merkezli Times Hi­gher Education (THE), “Üniver­sitelerin Etki Sıralaması 2024” raporunda Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürüle­bilir Kalkınma Hedeflerini temel alan listede yer aldı. Farklı başlık­lara ayrılan üniversite etki sıra­lamasına bu yıl 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite dahil edildi. Türki­ye’den ise 61 devlet, 30 vakıf, bir özel üniversite listede yer aldı. Yaşar Üniversitesi, listeye 8 baş­lıkta girerek başarısını yeniledi.

Sekiz başlıkta listeye girdi

 Yaşar Üniversitesi, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, So­rumlu Tüketim ve Üretim ile Barış, Adalet ve Güçlü Ku­rumlar” alanlarında dünya genelinde 401-600 sırala­masında yer aldı. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji ile Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında 601- 800 sıralamasına girdi. “İn­sana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” alanında ise Yaşar Üniversitesi 801-1000 sırala­masında; “Hedefler İçin Or­taklıklar” alanında ise dünya genelinde ‘1001-1500 sırala­masında’ yer aldı.