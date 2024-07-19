Geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam
Üniversite olarak 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladık. Sürdürülebilirlik kavramı Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim olmak üzere üç temel unsurdan oluşuyor.
Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet YİĞİTBAŞI
Üniversite olarak 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladık. Sürdürülebilirlik kavramı Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim olmak üzere üç temel unsurdan oluşuyor.
Çevresel Yönetim, yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmakta. Üniversite olarak bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk yükseköğretim kurumuyuz. Bir diğer unsur olan Ekonomik Büyüme, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemine dikkat çekmekte.
Akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER’in kurucuları arasında yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının üçüncü unsuru olan Sosyal Gelişim ise istihdam yaratma, beceri geliştirme, eğitim gibi konulara yönelmekte. Bu kapsamda, tüm bu kavramların bilincinde, duyarlı bireyler yetiştirmeye odaklanmış durumdayız. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Yaşar Üniversitesi etki sıralamasında dünya listesinde
Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), “Üniversitelerin Etki Sıralaması 2024” raporunda Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan listede yer aldı. Farklı başlıklara ayrılan üniversite etki sıralamasına bu yıl 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite dahil edildi. Türkiye’den ise 61 devlet, 30 vakıf, bir özel üniversite listede yer aldı. Yaşar Üniversitesi, listeye 8 başlıkta girerek başarısını yeniledi.
Sekiz başlıkta listeye girdi
Yaşar Üniversitesi, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sorumlu Tüketim ve Üretim ile Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” alanlarında dünya genelinde 401-600 sıralamasında yer aldı. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji ile Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında 601- 800 sıralamasına girdi. “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” alanında ise Yaşar Üniversitesi 801-1000 sıralamasında; “Hedefler İçin Ortaklıklar” alanında ise dünya genelinde ‘1001-1500 sıralamasında’ yer aldı.