Gelecek ‘Mutfak Akademi’de pişiyor

07 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörünün aşçılık, pastacılık, pidecilik, pizzacılık ve servis elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla DOSAB’da hayata geçirilen ‘BTSO Mutfak Akademi’de ikinci eğitim dönemi devam ediyor. BTSO’nun vizyonuyla hayata geçen proje ile hizmet sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştiriliyor. ‘Mutfak Akademi’ eğitimleri kapsamında kursiyerler, teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra staj dönemini de kapsayan 6 aylık bir süreçten geçiyor.

BTSO ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Mutfak Akademi eğitimlerine katılan kursiyerlerin, eğitim ücretleriyle birlikte iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanıyor.