GTÜ ile JICA afetle mücadelede iş birliğine gitti

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektörlük Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Japonlarla iş birliği yaptıklarını belirterek, JICA ile Strateji Bütçe Başkanlığının projeye katkı verdiğini söyledi. Mantar, ilgili paydaşların birleşimiyle ortak yatırım projesi oluşturulduğunu dile getirerek, “Bu projede Türkiye'deki yapıların depreme dayanıklılığı konusunda test ve analizler yapılacak. Japonlar daha büyük bir deprem ve afet bölgesinde yaşıyorlar. Biz de öyle bir bölgedeyiz ama Japonlar bize göre biraz daha fazla. Dolayısıyla onların deneyimi ve bilgi birikimi daha fazla olmuş oluyor. Bu projede iş birliği yaparak biz bu farkındalığın, bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye'de de oluşmasını sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Naoki Ando da Türkiye ve Japonya'nın hem deprem hem de afetler açısından kırılgan yapıda olduğunu söyledi. Proje sayesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji alışverişinde bulunulacağını ifade eden Naoki, aralarında bir kazan kazan ilişkisi bulunduğunu kaydetti. Proje içinde sismik mekanizmalar, tsunami, deprem eğitimi ve bilincinin artırılması gibi basamakların bulunduğuna değinen Naoki, şöyledevam etti: “İki ülke de afet konusunda ve özellikle depremde çok tecrübeli. Bu anlamda iki ülkenin birbiriyle çalışmaları, tecrübe paylaşımı bakımından çok önemli. Türkiye'nin Japonya'yla ilişkileri yeni bir şey değil. 1959 yılından beri süren bir iş birliği var. 1959 yılındaki ilk iş birliği ise yine afet yönetimi anlamında oldu. O zamandan bu zamana sürekli afet yönetimi ve tecrübesiyle ilgili konularda bildiklerimizi destekliyoruz. Bu projeyle de desteğimizin artacağını ve devam edeceğini düşünüyoruz.”

KOCAELİ