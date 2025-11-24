Güler Sabancı’dan üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak ve fayda sağlamak

Sabancı Üniversitesi’nin Altunizade Dijital Kampüsü’nde düzenlenen buluşma, yüksek lisans öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Managerial Skills Development ve Personal Branding dersleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Güler Sabancı, üniversitenin kendi hayatındaki yerinin “çok kıymetli ve derin” olduğunu belirtti. İş dünyasındaki deneyimlerin akademik ortamda yeniden değerlendirilmesinin büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Gerçek marka kurumdur, birey değil

Kişisel markalaşma tartışmalarına da değinen Sabancı, odağının her zaman kurumsal markalaşma olduğunu ifade etti. Güçlü, sürdürülebilir ve güven temelli marka yapılarının kolektif emekle oluştuğunu vurgulayarak, “Önemli olan sizin markaya katkınızdır” mesajını verdi. Öğrencilere kariyer yolculuklarında farklı seçeneklere açık olmalarını önerdi.

Liderlik geliştirilebilir bir beceri

Sabancı, liderliğin doğuştan değil öğrenilerek gelişen bir yetkinlik olduğunu söyledi. Üniversitenin kuruluş sürecinin kendisine daha çok dinleme, geride durma ve olgunlaşmayı bekleme becerileri kazandırdığını belirtti. Öğrencilere geri bildirim kültürünü benimsemelerini, 360 derece değerlendirmeleri önemsemelerini tavsiye etti.

Ne yapmak istiyorsun?

Konuşmasının en dikkat çekici kısmında çocukluk anısını paylaşan Sabancı, ailesinin kendisine hiçbir zaman “Ne olmak istiyorsun?” değil, “Ne yapmak istiyorsun?” sorusunu yönelttiğini anlatarak, “Benim için cevabı hep etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamak oldu” dedi.