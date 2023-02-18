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İlçe ilçe riskli okullar: İşte İstanbul'da deprem nedeniyle tahliye edilecek okullar

İstanbul'da 93 okul deprem riski nedeniyle tahliye ediliyor. Peki bu okullar hangileri? İşte İstanbul'da deprem riski nedeniyle tahliye edilecek olan okulların isim isim listesi...

Haber Merkezi
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İstanbul'da hangi okullar deprem nedeniyle tahliye edilecek?

İstanbul Valiliği'nden, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" açıklaması yapıldı. İstanbul Valiliği'nin 93 okulu deprem riskli ilan etmesinin ardından veliler, hangi okulların deprem riskli ilan edildiğini arıyordu.

Hangi okulların deprem riskli ilan edildiğini açıklandı.

İstanbul'da hangi okullar deprem nedeniyle tahliye edilecek?

İstanbul'da deprem riski nedeniyle hangi okulların tahliye edileceği netleşti.

İşte İstanbul'da deprem nedeniyle tahliye edilecek olan okullar:

Arnavutköy'de hangi okullar tahliye edilecek?

Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

Arnavutköy Suatlar Anaokulu

Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu

Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

Ataşehir’de hangi okullar tahliye edilecek?

Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

Ataşehir Akşemsettin Anaokulu

Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

Avcılar’da hangi okullar tahliye edilecek?

Avcılar Gümüşpala İlkokulu

Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu

Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

Bağcılar’da hangi okullar tahliye edilecek?

Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu

Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi

Bahçelievler’de hangi okullar tahliye edilecek?

Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu

Bahçelievler Hürriyet İlkokulu

Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

Beşiktaş’ta hangi okullar tahliye edilecek?

Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu

Beykoz’da hangi okullar tahliye edilecek?

Beykoz Yavuz Selim İlkokulu

Beykoz İshaklı İlkokulu

Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

Beykoz Kaynarca Anaokulu

Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu

Beylikdüzü’nde hangi okullar tahliye edilecek?

Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

Beyoğlu’nda hangi okullar tahliye edilecek?

Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

Büyükçekmece’de hangi okullar tahliye edilecek?

Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çatalca’da hangi okullar tahliye edilecek?

Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

Çatalca Karacaköy İlkokulu

Esenyurt’ta hangi okullar tahliye edilecek?

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

Fatih’te hangi okullar tahliye edilecek?

Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

Fatih Vefa Lisesi (B Blok)

Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gaziosmanpaşa’da hangi okullar tahliye edilecek?

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

Güngören’de hangi okullar tahliye edilecek?

Güngören Ergenekon İlkokulu

Kadıköy’de hangi okullar tahliye edilecek?

Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

Kağıthane’de hangi okullar tahliye edilecek?

Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kartal’da hangi okullar tahliye edilecek?

Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu

Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece’de hangi okullar tahliye edilecek?

Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Papatya Anaokulu

Küçükçekmece Gelincik Anaokulu

Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu

Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu

Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

Maltepe’de hangi okullar tahliye edilecek?

Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

Pendik’te hangi okullar tahliye edilecek?

Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe’de hangi okullar tahliye edilecek?

Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

Sarıyer’de hangi okullar tahliye edilecek?

Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu

Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu

Şile’de hangi okullar tahliye edilecek?

Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

Silivri’de hangi okullar tahliye edilecek?

Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Silivri Anadolu Lisesi

Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

Şişli’de hangi okullar tahliye edilecek?

Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

Sultangazi’de hangi okullar tahliye edilecek?

Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Sultangazi Mehmetçik İlkokulu

Ümraniye’de hangi okullar tahliye edilecek?

Ümraniye İmam Hatip Lisesi

Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Üsküdar'da hangi okullar tahliye edilecek?

Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

Zeytinburnu’nda hangi okullar tahliye edilecek?

Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu

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