İlçe ilçe riskli okullar: İşte İstanbul'da deprem nedeniyle tahliye edilecek okullar
İstanbul'da 93 okul deprem riski nedeniyle tahliye ediliyor. Peki bu okullar hangileri? İşte İstanbul'da deprem riski nedeniyle tahliye edilecek olan okulların isim isim listesi...
İstanbul'da hangi okullar deprem nedeniyle tahliye edilecek?
İstanbul Valiliği'nden, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" açıklaması yapıldı. İstanbul Valiliği'nin 93 okulu deprem riskli ilan etmesinin ardından veliler, hangi okulların deprem riskli ilan edildiğini arıyordu.
Hangi okulların deprem riskli ilan edildiğini açıklandı.
İstanbul'da hangi okullar deprem nedeniyle tahliye edilecek?
İstanbul'da deprem riski nedeniyle hangi okulların tahliye edileceği netleşti.
İşte İstanbul'da deprem nedeniyle tahliye edilecek olan okullar:
Arnavutköy'de hangi okullar tahliye edilecek?
Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
Arnavutköy Suatlar Anaokulu
Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu
Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
Ataşehir’de hangi okullar tahliye edilecek?
Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
Ataşehir Akşemsettin Anaokulu
Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
Avcılar’da hangi okullar tahliye edilecek?
Avcılar Gümüşpala İlkokulu
Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu
Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
Bağcılar’da hangi okullar tahliye edilecek?
Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu
Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi
Bahçelievler’de hangi okullar tahliye edilecek?
Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu
Bahçelievler Hürriyet İlkokulu
Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
Beşiktaş’ta hangi okullar tahliye edilecek?
Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu
Beykoz’da hangi okullar tahliye edilecek?
Beykoz Yavuz Selim İlkokulu
Beykoz İshaklı İlkokulu
Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
Beykoz Kaynarca Anaokulu
Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu
Beylikdüzü’nde hangi okullar tahliye edilecek?
Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
Beyoğlu’nda hangi okullar tahliye edilecek?
Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
Büyükçekmece’de hangi okullar tahliye edilecek?
Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çatalca’da hangi okullar tahliye edilecek?
Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
Çatalca Karacaköy İlkokulu
Esenyurt’ta hangi okullar tahliye edilecek?
Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
Fatih’te hangi okullar tahliye edilecek?
Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
Fatih Vefa Lisesi (B Blok)
Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziosmanpaşa’da hangi okullar tahliye edilecek?
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
Güngören’de hangi okullar tahliye edilecek?
Güngören Ergenekon İlkokulu
Kadıköy’de hangi okullar tahliye edilecek?
Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kağıthane’de hangi okullar tahliye edilecek?
Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kartal’da hangi okullar tahliye edilecek?
Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu
Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükçekmece’de hangi okullar tahliye edilecek?
Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Papatya Anaokulu
Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu
Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu
Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
Maltepe’de hangi okullar tahliye edilecek?
Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
Pendik’te hangi okullar tahliye edilecek?
Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe’de hangi okullar tahliye edilecek?
Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
Sarıyer’de hangi okullar tahliye edilecek?
Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu
Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu
Şile’de hangi okullar tahliye edilecek?
Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
Silivri’de hangi okullar tahliye edilecek?
Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Silivri Anadolu Lisesi
Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
Şişli’de hangi okullar tahliye edilecek?
Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
Sultangazi’de hangi okullar tahliye edilecek?
Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
Sultangazi Mehmetçik İlkokulu
Ümraniye’de hangi okullar tahliye edilecek?
Ümraniye İmam Hatip Lisesi
Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar'da hangi okullar tahliye edilecek?
Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
Zeytinburnu’nda hangi okullar tahliye edilecek?
Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu