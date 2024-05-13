İngilizce bilgisi yeterliliğinde Oxford sertifikası

Hamide HANGÜL

Türkiye’de lansmanı yapılan ve Avrupa Dil Otak Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamındaki B2 ve C1 seviyelerinde sertifikalandırma yapan Oxford Test of English Advanced ile öğrenci ve yetişkinler, ileri seviyede İngilizce yeterliliklerini sertifikalandırma imkanına sahip olacak. Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan Oxford Test of English Advanced ile katılımcılar, Türkiye içinde lisans, lisans üstü başvuruları ve işe alım süreçlerinde yeterliliklerini belgelendirebilecek.

İçeriği, CEFR’nin öngördüğü en yeni ve güncel tanımlamalara göre hazırlanan test, katılımcıların mevcut İngilizce bilgisi yanı sıra gerçek hayattaki dinleme, okuma, yazma ve konuşma eylemlerini ne kadar etkin yapabildiğine ve bu eylemler arasında geçiş yapabilmesine, doğru ve etkili bir iletişim kurabilmesine odaklanıyor.

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Test ayrıca akademik ve profesyonel ortamlarda müzakere ve sunum yapma gibi temel özgün becerileri değerlendirebiliyor. Çevrim içi olarak tüm yıl uygulanan sınav yılın her günü, günün her saati yetkili test merkezlerinde alınabiliyor. İki saat süren ve konuşma, dinleme, okuma ve yazma yetilerini değerlendiren test, öğrencinin okuma ve dinleme seviyelerine göre uyarlanıyor, öğrencinin seviyesi doğrultusunda sorular yönlendiriliyor. Böylece sınav sırasında stresi azaltarak katılımcıların İngilizce dil yeterliliklerini doğru değerlendirmeyi garanti ediyor.

Lansmanda konuşan Oxford University Press İngilizce Dil Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Direktörü Andrew Nye, “Uluslararası standartlarla bu uyumu yakalamak, soruların adil, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak, test sorularının çeşitli dil gruplarıyla denenmesi de dahil olmak üzere devasa bir kalite kontrol süreci gerektiriyor. Test geliştirme süreçlerimiz eğitim ölçümünde en yüksek standartları garanti etmek için Oxford Üniversitesi tarafından da denetleniyor” dedi. Üniversitenin sertifikalandırdığı tek sınav Oxford Test of English Advanced’in, Avrupa Dil Çerçevesi’nin 2020’de yaptığı güncellemelere uygun olarak hazırlanmış ilk sınavları olduğunu vurgulayan OUP Türkiye ve CAMENA Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz, Oxford Test of English’in, Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınav olduğuna dikkati çekerek Türkiye’de fark yaratacağını belirtti.

'Puan yükseltme şansına sahipler'

Sınav modüllerinin farklı tarihlerde alınabilmesine değinen OUP Türkiye ve CAMENA Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz, “Dört modülümüz var ve öğrenciler, herhangi bir modülde iyi performans gösteremediklerini düşündüklerinde sadece o modülü tekrar alarak puanlarını yükseltme şansına sahipler" yorumunu yaptı.

Denklik konusunda da bilgiler veren Abanoz, “Üniversitelerimizin ihtiyacı olan ÖSYM denkliği, kurumlarımızın ihtiyacı olan farklı denklikler var. Kurumsal dünyadan şirketler, üniversiteler, özel okullar bu sınavı bekliyordu. Amacımız, her seviyede öğrencilerimizi belgelendirmek ve bunu yaparken gerekli tanınırlıkları alabilmekti. Bu konuda süreçleri başlatacağız” dedi.