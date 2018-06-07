İstanbul'a 41 yeni okul

07 Haziran 2018

İstanbul'da 2 milyon 742 bin öğrencinin 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini yarın tamamlayacak. Öğrencilerin yanısıra öğretmenler de uzun bir maratonun ardından tatile girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılında tekli eğitime hazırlanırken İstanbul'da bu sistemin uygulanabilmesi için 9 bin 500 dersliğe daha ihtiyaç olduğunu öğrenildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "23 tanesi yatırım programımızdan olmak üzere 41 okulumuz eylül ayında bitmiş olacak. 41 okulda 1056 derslik olacak. İstanbul'a da eylül döneminde öğretmen ataması bekliyoruz. Büyük bakım ve onarımlarımızı yoğunlukla yazın yapıyoruz. Bunları yapacağız. Bu yıl İstanbul için ayrılan bütçede biraz düşüş oldu ama biz geçen sene ve önceki sene büyük oranda bakım onarımları gerçekleştirmiştik. Bu bütçenin bize yeterli olacağını düşünüyoruz. 2016-2015 eğitim öğretim yılında 325, geçen yıl da 275 okulumuzda büyük bakım oranım yapmıştık. Bu yıl da 200'e yakın okulda bakım onarım yapacağız dedi.

Kaynak: AA