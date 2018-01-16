İstanbul’un tarihi mirası cebe taşındı

16 Ocak 2018

İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından, İstanbul'a ait değerlerin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bu değerlerin erişime açılması amacıyla 2015 yılında başlatılan Unutma İstanbul Projesi tamamlandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği projesiyle arşivinin bir kısmını dijitale taşıyarak kullanıma açan İstanbul Şehir Üniversitesi, yine İSTKA’nın desteğiyle gerçekleştirdiği Unutma İstanbul Projesi ile unutmaistanbul.sehir.edu.tr/ adresindeki İstanbul haritası üzerinden tarihsel dokümanlara erişim sağlayacak.

10 bin tarihsel belgenin dijitalleştirilerek erişime açıldığı, ilk etapta yaklaşık bin belgenin de İstanbul haritası üzerinden mekanlarla ilişkisi kurularak erişime açılacağı proje sayesinde kullanıcılar bilgisayar, telefon veya tabletlerinden istedikleri dokümana ulaşarak, sosyal medya üzerinden paylaşım da yapabilecekler.

Unutma İstanbul Projesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan; projenin İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’nin elindeki kaynakları tüm araştırmacılarla paylaşmak üzere hayata geçirilen çok özel dijital bir çalışma olduğunu söyledi.

Çelikcan, “İstanbul Şehir Üniversitesi olarak kütüphanelerin dijitalleşme sürecini yakından takip ediyoruz. Daha önce sahip olduğumuz zengin arşiv kaynaklarımızı dijitalleştirme suretiyle araştırmacıların hizmetine sunmuştuk. Unutma İstanbul Projesi’nde de sahip olduğumuz İstanbul temalı materyalleri dijitalleştirdik fakat bu kez arşiv materyallerimizi dijital aplikasyonlar üzerinden de hizmete sunduk. Dijitalleşme yolunda gösterdiğimiz bu çabaların tüm kütüphanelere örnek olmasını diliyor, dünyada yaşanan bu gelişmelere kendi kültürel mirasımızı aktararak katılmaya çağırıyorum” dedi.

Unutma İstanbul projesinin İstanbul’un kültürel, tarihsel ve turistik değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak bir proje olduğuna dikkat çeken İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ayhan Kaygusuz ise; “Unutma İstanbul projesi ile İstanbul’la özdeşleşen ve ona değer katan sanatçı, siyasetçi, bilim adamı ve edebiyatçılarla; tarihî yapı, anıt ve mekânlara ait belge ve görseller eşleştirildi. Böylece https://unutmaistanbul.sehir.edu.tr/ adresindeki İstanbul haritası üzerinde belirli bir noktaya tıklandığında, bu mekân ve kişilere ait bilgi ve belgelerin yanı sıra birlikte yaşadıkları kişilerle ilgili görsellere de ulaşılabiliyor. Örneğin Beyoğlu’nda yer alan Galatasaray Lisesi’ne tıklandığında, okulla ve spor kulübü ilgili belgelerin yanı sıra, Galatasaray Lisesi’nden mezun olan ve Türk tarihinde öne çıkan isimlere ait fotoğraf ve belgelere de erişim sağlanıyor” diye konuştu.

Proje kapsamında, bir örneği başka kurum ve kuruluşlarda bulunmayan Taha Toros, Mehmed Fuad Köprülü, Cüneyd Orhon, Zeynep Orhon ve Osman Öndeş arşivlerinden seçilen belge, fotoğraf, negatif film gibi materyaller İstanbul haritası üzerinde, kişi-mekân ilişkisi kurularak dijitalleştirildi ve haritaya işlendi. İstanbul’un görsel belleği niteliğindeki proje kapsamında; şehrin kültürel, tarihsel ve turistik değerlerinin, profesyonel araştırmacıların yanı sıra her yaştan insanın erişimine açılması böylece sosyal ve kültürel gelişmeye ve kuşaklararası birlikteliğe katkı sağlanması amaçlanıyor.