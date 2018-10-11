İtibar uzun seneler ister ama bir günde de kaybedilir

11 Ekim 2018

Koç Üniversitesi, 25. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinlikler ve törenle kutladı. Rumelifeneri kampüsünde gerçekleştirilen törene, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler, çalışanlar, mezunlar ve öğrenciler katıldı. Koç Üniversitesi kurucusu merhum Vehbi Koç'un, 4 Ekim 1993 tarihinde verdiği ilk dersin görüntüleriyle başlayan 25. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde, bu kez Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç öğrencilere seslendi. 25'inci yılın ilk dersini veren Rahmi M. Koç konuşmasında itibarın önemini vurguladı. Koç, vereceği dersin konusunun "itibar" olduğunu belirterek öğrencilere şöyle seslendi:

"Hayat üniversitesine atılacak siz gençler için, gerek profesyonel, gerekse kendi işiniz olsun, genç yaşta itibar kazanmak çok önemli. Siz gençleri şimdiden ikaz etmek istiyorum. İtibar kazanmak kolay değildir, çok çalışmak gerekir. İtibar kelimesinin önemini şimdiden anlayın, içinize sindirin, itibar kazanmak kısa vadede fedakârlık ister ama uzun vadede kârlı çıkarsınız. İtibarlı olmak kolay değil, yapılması gereken çok şey var. İtibarı elde etmek, uzun seneler ister. Ama bir günde de kaybedilebilir."

İnan: Büyük bir gururla 25. senemizi kutluyoruz

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise, üniversitelerinin TÜBİTAK'tan en çok fon alan üniversite akademik kurum olduğunu hatırlattı. Aynı şekilde, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) Türkiye'de destek verdiği 16 mega projeden 8'inin Koç Üniversitesi öğretim üyelerince yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İnan, AB'den Türkiye üniversitelerine gelen araştırma fonlarının üçte birinin yine Koç Üniversite tarafından alındığını söylemekten gurur duyduğunu belirtti. İnan, Koç Üniversitesi'nin geleceğini belirleyecek, hastane, araştırma merkezleri, laboratuvar gibi yatırımların Türkiye için son derece önemli olduğuna da işaret etti.

Mükemmeliyet merkezi yaratmak için var gücümüzle çalıştık

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, sözlerine Vehbi Koç'u anarak başladı. Koç, "Başından beri hedefimiz bir mükemmeliyet merkezi yaratmaktı ve bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Mükemmeliyete bu kadar ehemmiyet vermemizin bir sebebi dünya üniversiteleriyle boy ölçüşebilir seviyeye çıkma arzusuyken, diğer sebebi de Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür' sözünde dile getirdiği üzere, atalete düşmekten bizi koruyacak hedef olarak kendimize seçtiğimiz değer olmasıdır" dedi.