İTÜ, 2024 QS Avrupa üniversite sıralamasında 138'inci oldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurum 250. yılında sürdürülebilir başarı için gerçekleştirdiği çalışmalarla akademik derecelendirme kuruluşlarından başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

İTÜ, dünya çapındaki akademik derecelendirme kuruluşlarından QS tarafından bu yıl ilk kez yapılan 2024 Avrupa üniversite sıralamasında, Avrupa'daki 690 yükseköğretim kuruluşu arasından 138'inci ve Türkiye'den değerlendirmeye alınan 73 üniversite arasında da 2'nci sıraya yerleşti.

Bu derecesiyle Avrupa'daki en iyi yüzde 20'lik üniversite dilimi içinde yer alan İTÜ, değerlendirmeye konu olan başlıklar arasında da Türkiye'de "uluslararası araştırma ağı"nda birinci, "akademik tanınırlık", "işveren tanınırlığı" ve "sürdürülebilirlik"te de 2'nci oldu.

Akademik sıralamalarda hedef ilk 100

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, QS Dünya üniversite sıralamasında geçen yıl 601-650 aralığından bu yıl 404'üncü sıraya yükseldiklerini aktardı.

Bu yıl ilk kez açıklanan 2024 QS Avrupa üniversite sıralamasının, çabalarının değerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Koyuncu, İTÜ'nün, bir "Avrupa üniversitesi" modeli inşa etmek adına yola çıkan EELISA projesinin öncülerinden olduğunu, akademik sıralamalarda ilk 100'e girmeyi hedeflediklerini kaydetti.