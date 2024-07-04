Kask kullanımını artıran yazılım, Mete Taş'a ödül getirdi

Projesi sayesinde trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Mete Taş, hayalinin yazılım mühendisliği olduğunu söyledi.

Taş, TÜBİTAK'ın yarışmasında ödül alan projesiyle ilgili ise "Sistemim, motosiklet sürücülerinden kask takanları ve takmayanları tespit ediyor. Eğer kask takmayan sürücüyü görürse, resmini ekrana yansıtıyor ve üzerinde bir sloganla farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum" dedi.

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Yelseli, okulda yetenekli öğrencilere özel eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencisinin başarısını tebrik eden Yelseli, "Gerçekten bizler için çok büyük bir onur ve çok büyük bir gurur. Öğrencilerimiz daha çok bilim odaklı çalıştıkları için genelde hedeflerini sorduğumuzda daha çok böyle Baykar, Aselsan ve Havelsan gibi yerlerde çalışmak istiyor" diye konuştu.