Kayserili sanayicilerden başarılı öğrencilere burs desteği

Burs protokolü, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdür Bahameddin Karaköse ile KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından imzalandı.

Üretimde kalite için ara elemana ihtiyaç çok büyük

Protokol töreninde konuşan Çiçek, mesleki eğitime yönelik kentte kısa süre önce bir çalıştay düzenlendiğini anımsattı ve sözlerine şöyle devam etti: "Çalıştay raporunda, ailelerin çocukların meslek liselerine gitmelerini maalesef teşvik etmedikleri gibi onların bu konudaki hayallerinin önünü bazen toplumsal bir algıyla kestiklerini görüyoruz. Çocuklarımızın dört yıllık üniversitelerde okumalarını istiyorlar ancak teknik eleman noktasında çok da istekli olmadıkları, en azından çalıştay raporunda ve anketlerde ortaya çıkıyor. Ancak gerçek bu değil. Gerçek bizim sanayimizin teknik elemanlara, meslek lisesi mezunlarına, meslek yüksekokulu mezunlarına çok büyük ihtiyaç duymaları. Ara eleman azalmasının hem üretimde hem ihracatta hem de kalitede bir zaaf oluşturduğu ortada."

Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci, 53 öğrenciye burs veren sanayicilere teşekkür etti: "Bu ülkenin olmazsa olmazı üretim yapmak. Eğer üretim yapamazsak emin olun geri kalmış ülkeler seviyesine düşeriz. Türkiye şu anda en büyük sanayi ülkelerinden biri. En çok ürün çeşitliliğine sahip sanayi ülkesiyiz. Bunu devam ettirmek için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Yurt dışı staj hazırlığı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, kentte ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 40'ının mesleki eğitime devam ettiğini aktardı. Yakın zamanda Uçak ve Uzay Teknolojisi Bilimleri Lisesi açılacağını, çip ve batarya teknolojisiyle ilgili bir meslek lisesinin çalışmalarının sürdüğünü anlatan Karaköse, "Bugün Viyana'ya gideceğiz, orada 4 firmayla meslek lisesi öğrencilerimizin önümüzdeki yıl yurt dışında stajlarıyla ilgili bir anlaşma da imzalayacağız" diye konuştu.