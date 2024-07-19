Kişisel yetenekler ve ilgi alanlarıyla uyum önemli

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker

Üniversite tercihi ve eğitim süreci birbirini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Öğren­cinin kariyer seçimi üniversite tercihini belirlerken hangi ders­lere öncelik vereceği, bu ders­lerde göstereceği başarı ve mo­tivasyonuyla da yakından ilişki­li. Üniversite seçiminde yapılan hataları bir ölçüde telafi etmek mümkün.

Ancak, bu hataların önüne geçmek için seçmek is­tenilen alanla ilgili eğitimlere katılmak, bir staj veya çalışma programı üzerinden pratik dene­yim yapmak doğru karar almada yardımcı olacak. İELEV olarak adaylara kapsamlı bir araştırma yapmalarını ve kararlarını dik­katlice planlamalarını öneriyo­ruz. Tüm adaylarımızın kişisel ilgi ve hedefler üzerinde derinle­mesine düşünmelerini, yurt dışı eğitim danışmanlığı, öğretmen­ler ve PDR uzmanlarımızla bir­likte analiz ederek doğru kariyer seçimi yapmasını önemsiyoruz.

Programlama ve yazılım her zaman değerini koruyacak

Meslek alanları hızla değiştiği için esneklik ve yaşam boyu öğ­renme, geleceğin mesleklerinde başarılı olmak için çok önemli. Teknolojik gelişmeler, iş dünya­sının dinamiklerini değiştirir­ken, yeni meslekler ve alanlar ortaya çıkarıyor. Örneğin, yapay zekâ ve programlama gibi tekno­loji odaklı bölümler ve meslek­lerin önemi giderek artmakta.

Programlama ve yazılım beceri­lerinin her zaman değerini ko­ruyacağını düşünüyoruz. Ayrıca, tıp, mühendislik, akademisyen­lik gibi geleneksel mesleklerin toplum için önemini ve kalıcılı­ğını unutmamak gerekir. Genç­lerin meslek seçimlerini sadece günümüz trendlerine veya ge­lecekteki popülerliklerine göre değil, kendi ilgi alanları ve yete­nekleri doğrultusunda yapma­ları önemlidir. Öğrenciler ya da mezunlar için önerilerimizi ise şu 5 ana başlıkta ifade edebiliriz:

1-Güncel Kalın: Meslekî alan­lardaki güncel gelişmeleri ve trendleri mutlaka takip edin.

2-Eğitim ve ileri eğitim: Ge­lecek vaat eden alanlarda becerileri geliştirmek için üni­versite eğitimi dışında, özel eği­timlerden (uluslararası works­hoplar, seminerler) de faydala­nılmalı.

3-Networking çok önemli: İlgili sektörlerle bağlantılar kurun. Mutalaka o sektörlerle il­gili konferanslara ve uzmanlık etkinliklerine katılın.

4-Esnek olun: Yeni teknoloji­leri ve çalışma yöntemlerini öğrenmeye ve değişen ihtiyaçla­ra uyum sağlamaya açık olun.

5-Disiplinlerarası deneyim paylaşımını önemseyin: Yenilikçi çözümler geliştirmek ve rekabetçi kalmak için fark­lı alanlardaki uzmanları takip edin, ortak çalışmalar yapın.