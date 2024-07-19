Kişisel yetenekler ve ilgi alanlarıyla uyum önemli
Üniversite tercihi ve eğitim süreci birbirini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Öğrencinin kariyer seçimi üniversite tercihini belirlerken hangi derslere öncelik vereceği, bu derslerde göstereceği başarı ve motivasyonuyla da yakından ilişkili. Üniversite seçiminde yapılan hataları bir ölçüde telafi etmek mümkün.
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker
Üniversite tercihi ve eğitim süreci birbirini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Öğrencinin kariyer seçimi üniversite tercihini belirlerken hangi derslere öncelik vereceği, bu derslerde göstereceği başarı ve motivasyonuyla da yakından ilişkili. Üniversite seçiminde yapılan hataları bir ölçüde telafi etmek mümkün.
Ancak, bu hataların önüne geçmek için seçmek istenilen alanla ilgili eğitimlere katılmak, bir staj veya çalışma programı üzerinden pratik deneyim yapmak doğru karar almada yardımcı olacak. İELEV olarak adaylara kapsamlı bir araştırma yapmalarını ve kararlarını dikkatlice planlamalarını öneriyoruz. Tüm adaylarımızın kişisel ilgi ve hedefler üzerinde derinlemesine düşünmelerini, yurt dışı eğitim danışmanlığı, öğretmenler ve PDR uzmanlarımızla birlikte analiz ederek doğru kariyer seçimi yapmasını önemsiyoruz.
Programlama ve yazılım her zaman değerini koruyacak
Meslek alanları hızla değiştiği için esneklik ve yaşam boyu öğrenme, geleceğin mesleklerinde başarılı olmak için çok önemli. Teknolojik gelişmeler, iş dünyasının dinamiklerini değiştirirken, yeni meslekler ve alanlar ortaya çıkarıyor. Örneğin, yapay zekâ ve programlama gibi teknoloji odaklı bölümler ve mesleklerin önemi giderek artmakta.
Programlama ve yazılım becerilerinin her zaman değerini koruyacağını düşünüyoruz. Ayrıca, tıp, mühendislik, akademisyenlik gibi geleneksel mesleklerin toplum için önemini ve kalıcılığını unutmamak gerekir. Gençlerin meslek seçimlerini sadece günümüz trendlerine veya gelecekteki popülerliklerine göre değil, kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda yapmaları önemlidir. Öğrenciler ya da mezunlar için önerilerimizi ise şu 5 ana başlıkta ifade edebiliriz:
1-Güncel Kalın: Meslekî alanlardaki güncel gelişmeleri ve trendleri mutlaka takip edin.
2-Eğitim ve ileri eğitim: Gelecek vaat eden alanlarda becerileri geliştirmek için üniversite eğitimi dışında, özel eğitimlerden (uluslararası workshoplar, seminerler) de faydalanılmalı.
3-Networking çok önemli: İlgili sektörlerle bağlantılar kurun. Mutalaka o sektörlerle ilgili konferanslara ve uzmanlık etkinliklerine katılın.
4-Esnek olun: Yeni teknolojileri ve çalışma yöntemlerini öğrenmeye ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlamaya açık olun.
5-Disiplinlerarası deneyim paylaşımını önemseyin: Yenilikçi çözümler geliştirmek ve rekabetçi kalmak için farklı alanlardaki uzmanları takip edin, ortak çalışmalar yapın.