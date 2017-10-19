Koç Üniversitesi, Financial Times sıralamasında ilk 100'de

19 Ekim 2017

Financial Times tarafından hazırlanan ve dünya çapında Executive MBA programlarının tamamının yer aldığı listenin sıralama sonuçları açıklandı.



Executive MBA (EMBA) programlarının değerlendirildiği 2017 sıralamasında Koç Üniversitesi EMBA Programı, 76. sırada yer aldı.



Mezunların program sonrası kariyer gelişimlerinden, programı sunan üniversitenin uluslararası başarısına kadar toplam 16 kritere göre yapılan değerlendirmede, Koç Üniversitesi bu yıl da dünyanın en iyi işletme okulları arasına girdi.



Financial Times sıralamasının seçim kriterinde yüzde 55’lik ağırlık, mezunlarla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Stefan Wuyts, stratejik sezgileri yüksek, birden çok birimde deneyim sahibi, global bakış açısına sahip ve dünya çapında bir lider için gerekli analitik ve informatik yeteneklerle donanmış mezunlar yetiştirdiklerini söyledi.



Stefan Wuyts, "Hem Türkiye’de hem de yakın bölgede EQUIS (European Quality Improvement System) akreditasyonu kazanan ilk ve tek okul olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA ve MBA programlarıyla da lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi AMBA (The Association of MBAs) tarafından akredite edilmiştir. Bu programın elde ettiği sıralama hem akademik kalitemizi ortaya koyuyor hem de Üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor" dedi.



Koç Üniversitesi EMBA Programı’nın Türkiye'den ve bölgemizden Financial Times sıralamalarında yer alan ilk program olduğuna dikkat çeken Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş:



"Koç Üniversitesi EMBA programının dünya çapındaki en iyi ilk 100 program arasında Türkiye’de 1., dünyada 76. sırada olmasından memnuniyet duyuyoruz. Financial Times sıralaması içinde ilk yüzde yer alan tüm programlar, mezunlarıyla fark yaratan programlar. Araştırma, ağırlıklı olarak mezunlarımızın kariyer gelişimi, gelir artışı ve terfi konusundaki başarısını dikkate alıyor.

Programda öğrencilerimize dünya çapında bir eğitim imkanı sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilere sunduğumuz "networking" ve sosyal etkileşim fırsatları da öğrencilerimizin hedefledikleri kariyerlerinde ilerlemelerine doğrudan katkı yapıyor" şeklinde konuştu.