Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Karalar, Türkiye'den EMBO'ya katılan tek üye oldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Elif Nur Karalar, aralarında 92'si Nobel Ödüllü araştırmacının yer aldığı 2 bini aşkın üyenin bulunduğu EMBO'da bu yıl tüm dünyadan katılan 100 asil üye arasında yer almaya hak kazandı.

Avrupa'da yaşam bilimleri alanında üst üste 2 kez Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) başlangıç fonu almaya hak kazanan ilk araştırmacı olan Karalar, memelilerde hücrelerin nasıl çalıştığının ve hastalık durumunda neden bozulduğunun anlaşılmasına yardımcı olacak veriler üretiyor. Karalar, bu sayede gelişimsel bozuklukların ve kanser gibi hastalıkların tanı ve tedavisine katkı sağlamayı hedefliyor.

1993'ten bu yana EMBO'da temsil edilen Türkiye'den bu yıl seçilen tek üye, Karalar oldu. Türkiye'den 6 üye EMBO'da Türkiye'yi temsil ederken, bunlardan ikisi Koç Üniversitesi'nin öğretim üyesi.

"EMBO üyeliği, birçok bilim insanının ulaşmak için çalıştığı hedefleri arasında yer alır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karalar, ekibiyle birlikte üniversitede yürüttükleri araştırmalarla birçok ödül aldıklarını belirterek, EMBO'nun dünya çapında yürütülen araştırmalara yön veren en önemli kuruluşlardan birisi olduğunu aktardı.

Karalar, "EMBO üyeliği, bizim alanımızda birçok bilim insanının ulaşmak için canla başla çalıştığı uzun vadeli hedefleri arasında yer alır. Moleküler biyoloji alanında hangi bilimsel araştırmaların ve hangi genç bilim insanlarının vizyonunun bir fonla desteklenmeye uygun olduğu, bilimde güncel stratejilerin neler olması gerektiği gibi önemli kararlarda üniversitemizden geçen yıl seçilen Prof. Dr. Özlem Keskin ile birlikte söz hakkı elde edebilmek büyük bir onur. Bu başarının temel bilimlerle ilgilenen genç kadınlara ilham olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

EMBO Direktörü Fiona Watt da yeni EMBO üyelerinin temel yaşam bilimi araştırmalarına muazzam katkılar sunduklarını kaydederek, "Çalışmaları dünya genelinde birçok insanın yaşam koşullarını iyileştiren yeniliklerin yolunu açtı. EMBO 60. yıl dönümüne ayak basarken, EMBO üyeliğinin uluslararası yaşam bilimi araştırmalarını güçlendirmedeki ve EMBO programlarına ve faaliyetlerine katkıda bulunmadaki kritik rolünü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.