Kod öğreten akademi için ABD'den yatırıma geldiler

20 Nisan 2018

Aylin Rana AYDİN

Öğrencilere ‘bilişimle üretim’ eğitimi veren online eğitim platformu Bilişim Garaj Akademisi’ne Amerikalılar yatırım yapmak için gelecek. Bilişim Garaj Akademisi Genel Müdürü Zerrin Topal, “Bu yıl içinde şirkete Amerikalıların yatırım yaptığını duyurmuş olacağız. Böylece proje uluslararası hale gelecek” diye konuştu.

Bilişim Garaj Akademisi, Gazi Üniversitesi Teknopark’ta kurulu bulunan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hiz. San.Tic. AŞ’nin online hizmeti. 2012 yılında hizmete açılan akademinin kurucuları arasında Prof. Dr. Selçuk Özdemir ve Zerrin Topal bulunuyor. Türkiye’de eğitim alanında Ar-Ge yapan akademi, 2017 yılı itibariyle 100 bine ulaşan öğrenci sayısıyla 5-16 yaş arası öğrencilere ‘bilişimle üretim’ denilen kodlama, üç boyutlu tasarımı, web tasarımı, akıllı cihaz tasarım eğitimleri veriyor. Klasik kodlama eğitiminden ziyade öğrencilere bilişim becerisi sunma hedefiyle yola çıkan akademi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da kodlama eğitimi veriyor. Akademinin hedefi, Eylül ayı itibariyle öğrenci sayısında 200 bine ulaşmak. 60 ilde hizmet veren platformun il sayısı da artırılmak isteniyor. Bilişim Garaj Akademisi’ne göre; herkes mühendis olmak zorunda değil, şair de aşçı da olsan geleceği anlamak ve mesleğini bilişime göre yön vermen gerekiyor.

Sistemde 60 ders bulunuyor

Sistemde 60 ders, 10 bin sayfa içerik olduğunu söyleyen Zerrin Topal, “Öğrenci sisteme ders gibi haftada 2 saat giriyor. Öğrenciler kod yazdı, tasarım yapmayı öğrendi. Binlerce öğretmen bizden eğitim aldı. Silikon Vadisi’nden canlı bağlantılar yaptık. Oradaki Türk mühendislerle çocuklarımızı buluşturduk. O iklimin oluşmasını başlatmak da çok önemliydi” ifadelerini kullandı. Zerrin Topal, “Kodlamayı bakanlığın 5. ve 6. sınıflara zorunlu ders yapmasında Bilişim Garajı’nın çok önemli etkileri var. Çünkü, 2013 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na eğitimlerimizin onay için götürdüğümüzde kurulun tamamı olumlu cevap verdi” dedi. Projeye yatırım yapmak için Amerikalıların geleceğini belirten Topal, “Bu yıl içinde şirkete Amerikalıların yatırım yaptığını duyurmuş olacağız. Bu da projeyi uluslararası hale getirecek” diye konuştu.

Bireysel satış için çalışıyor

Devlet okullarına da belli sponsorlar aracılığıyla ulaştıklarını söyleyen Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, “Sürecin yüzde 85’i online yürüyor. Öğretmene bağlı bir sistem olsaydı bu kadar başarılı olamazdık” dedi. Platform için bireysel satış olmadığını söyleyen Selçuk Özdemir, bunun için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2019’da BETT Show'a katılacak

Selçuk Özdemir, eğitim ve teknolojiyi buluşturan Avrupa’nın en büyük fuarı BETT Show’a 2019 yılı Ocak ayında katılacaklarını sözlerine ekledi. Bilişim Garaj Akademisi, BGA Oracle, Vodafone gibi birçok şirketle işbirliği yapıp Türkiye genelinde projeler de yürütüyor.