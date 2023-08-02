KTO Karatay dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Uluslararası standartlarda eğitim vererek sosyal ve ekonomik açıdan ülke kalkınmasında önemli roller üstlenen bireyler yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, beş fakülte, üç yüksekokul, üç meslek yüksekokulu ve bir enstitü ile dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İsmini Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan (KTO) alan KTO Karatay Üniversitesi, ulusal ve uluslararası hedeflerine emin adımlar atarak, sosyal ve ekonomik açıdan ülke kalkınmasında önemli roller üstlenen bireyler yetiştiriyor.

KTO Karatay Üniversitesi yerelde ve ulusalda tüm insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü yönleriyle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesi olarak öne çıkıyor. 65 ülkeden 750’si uluslararası öğrenci olmak üzere 9 bin öğrencisi, 400 akademisyeni ve 9 bin 500’den fazla mezunu ile dünya standartlarında eğitim vermek için çalışmalarına devam ediyor. KTO’dan aldığı güçle, iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanılarak gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde öğrencilerin kariyerlerine önemli adımlar atmaları sağlanıyor.

Havacılığın yıldızları KTO Karatay’da yetişiyor

KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Pilotaj Bölümü, ülkemiz havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor ve pilot ihtiyacını karşılıyor. Kendi hava parkı, filosu, teknik bakım altyapısı ve uçuş eğitmenleri ile Türkiye’nin en modern tesislerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında, uluslararası düzeyde lisans eğitimi veriliyor. Öğrenciler, 1.200 metre çim pist, 1.500 metre asfalt pist, 1.500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, 7 adet eğitim uçağı, 4 adet planör ve 1 adet çeker uçak ile tam donanımlı hava meydanında, gerçek bir uygulama eğitimi görüyor. Uluslararası standartlarda pilot yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, son teknolojiye sahip simülasyon cihazı ve araçlar ile öğrencilerin eğitim almalarını sağlıyor. Ayrıca paraşütlü eğitim uçaklarıyla yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmeyi hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, geleceğin pilot adayı öğrencilerinin güvenliklerine, üst düzeyde önem veriyor.

Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne sahip Türkiye’de tek üniversite

Türkiye’nin Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne sahip tek üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yenilikçi bir eğitim ortamı sunuyor. Bu sayede öğrenciler, ileri teknolojiye dayalı projeler geliştirerek, sektördeki ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek yetkinlikler kazanıyor. KTO Karatay Üniversitesi’nin çoklu araştırma imkânları sayesinde, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsünde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilgisayar yazılımları gibi konularda öğrencilere öncülük ediliyor. Bilimsel araştırmaları destekleyen ve teşvik eden üniversite, öğrencilerin yeni bulgular ve bilimsel çıktılar elde etmesini sağlıyor