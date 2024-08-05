LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Son dakika...Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. LGS tercih ve nakil işlemlerinin ardından yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.
Son dakika gelişmesi... Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.