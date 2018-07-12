LGS tercihi öncesi son uyarılar

12 Temmuz 2018

Eğitimci Yasemin Pakkan, “Liselerden herhangi birini tercih etmek, devamında da seçeceğimiz üniversiteye altyapı oluşturmak demektir” ifadelerini kullandı.

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından başlayan tercih dönemin de sona yaklaşıldı. Tercihini yapmamış veya yapmakta tereddüt yaşayan öğrencilere tavsiyede bulanan eğitimciler bu sürecin çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda en çok tercih edilen liselerin Anadolu ve Fen liseleri olduğunu belirten Pakkan Okulları Kurucusu Eğitimci Yasemin Pakkan, Anadolu liseleri tercihlerine geniş bir çerçeveden bakmak gerektiğini vurguladı. Pakkan, “Türk ve yabancı okullarının kayıtları devam ediyor. Kayıtlar yakında bitecek. Hemen akabinde Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip gibi liselerin kayıt dönemi başlayacak. Bu okullar için tercih dönemi 13 Temmuz Cuma saat 17.00 da bitiyor. Okulların öğrenci alma durumunda farklılıklar var dolayısıyla velilerin çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

“Yüzdelik dilimlerinin biraz altında tercih yapın”

Yüzdelik dilimlerle tercih yapan öğrencileri uyaran Pakkan, “Geçen yıl ki yüzdelik dilimlere göre tercihler yapıyoruz ama okulların bir önceki yıla ilişkin yüzdelik dilimlerinin biraz altına inerek tercih yapılmasını öneriyorum. Öğrenciler bu sayede şanslarını arttırabilirler. Ortaokulların hemen hepsinde birer komisyon kurulmuş durumda. Bu komisyonlar velilere bilgi veriyor. Öğrencileri, programlarına göre hangi okulları tercih listesine alabileceği konusunda faydalı bilgilerle yönlendiriyor. En iyisi tercih edilen okula gidip komisyondan bilgi almak olacaktır” şeklinde konuştu.

Tercihleri yaparken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Pakkan, “Özel okullar ön kayıt sitemi ile öğrenci alımı yaptı. Devlet okulları ise tercih ile öğrenci alacak. Beş tercih yapma hakkı veriliyor gibi gözüküyor ama aslında durum öyle değil. Toplamda; 5’i yerel okul; 5’i Anadolu İmam Hatip, Fen ve Meslek Teknik Liseleri; 5’i pansiyonlu okullar olmak üzere 15 tercih hakkı var. Bu detayı gözden kaçırmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Özel okula kayıt yaptırıldıysa kesinlikle tercih hakkınız yok”

Eğer öğrenci özel bir okula kayıt yaptırıldıysa kesinlikle tercih hakkını kullanamadığını söyleyen Pakkan Okulları Akademik Koordinatörü Yeşim Aksu Pesenoğlu, “Özel okula kayıt yaptırdıysanız sistem otomatik olarak kapatılmış olacak. Özel okullara kayıt yaptırmamış olan öğrenciler Anadolu, Fen ve diğer liseler için tercih hakkını kullanabilecek. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde tercih işlemleri için ayrı bir programlama mevcut. Bu programlama tıklandığında tercih kılavuzu ile birlikte tercih ekranı ortaya çıkıyor ve öğrenciler için gerekli bilgileri alıyor. Velilerin bu noktada biraz daha araştırmacı olmasını öneriyoruz” dedi.

Öğrenciler tercih etmek istedikleri okulları bizzat giderek yerinde incelemeleri gerektiğini vurgulayan Pesenoğlu, okullardaki yöneticiler ve öğretmenler ile konuşarak bilgi alınmasının önemli olduğunu söyledi.

“Yerel tercihleri herkes yapmak zorunda”

Pesenoğlu, Tercih kılavuzunda tercih hakları konusunda en doğru şekilde yönlendirmelerin yer aldığını belirterek, “Hangi okulu ve okulları nasıl tercih edilebileceği konusunda tüm bilgiler bulunuyor. Örneğin birinci tercih kolonunda yerel yerleştirmeler yer alıyor. Çünkü önce yerel tercih kılavuzunda adrese dayalı yerleştirmeler mevcut. Öğrencinin ikameti neredeyse o civardaki okullardan beş tane tercih hakkı veriliyor. Bu noktada adrese kayıtlı olunan yer çok kıymetli. Sistemin kafayı en çok karıştıran yeri burası. Çünkü yerel tercihleri herkes yapmak zorunda. Yerel tercihler yapıldıktan sonra ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada yerleştirme puanına bakılıyor. Sınav sonucunda alınan puana göre girmek istenilen okulların kodu girilerek beş tercih yapılıyor. Burada beş tercihin hepsi de doldurulmak gibi bir zorunluluk yok. Puan durumuna göre tercihler yapıldıktan sonra pansiyonlu okulların tercihleri yapılabiliyor. Bu aşamada da yüzdelik dilimler dikkate alınarak tercihler yapılabilir işlemler tamamlandıktan sonra sistem onayı için okul müdürlüklerine gidiyor” dedi.