LGS tercihleri bugün saat 17.00'de sona eriyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarına göre yürütülen lise tercih sürecinde son güne girildi. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Öğrenciler tercihlerini, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta yapıyor.

Bu yıl merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselere toplam 198 bin 899 kontenjan ayrıldı. Kontenjanların 60 bin 886'sı Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u sosyal bilimler liselerine, 43 bin 706'sı Anadolu imam hatip liselerine ve 46 bin 397'si mesleki ve teknik Anadolu liselerine tahsis edildi.

Yerleştirmeler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Puan eşitliği halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı dikkate alınacak.

LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan okulların kontenjanları ile geçen yıl oluşan yüzdelik dilimler, e-Okul sistemi ve "Rota Maarif" platformu üzerinden incelenebiliyor.

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos, sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak, yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.