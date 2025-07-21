LGS’de şaibe iddiaları! Bakan Tekin soruşturmanın detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yaşandığı öne sürülen şaibe iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Tekin, sınav güvenliği kapsamında alınan önlemleri ve süren soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tekin, sınav güvenliğinin ÖSYM standartlarında sağlandığını belirterek, “Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir” dedi.

Bazı öğretmenlerin sınav kitapçığını cep telefonuyla çekerek paylaştığı yönündeki iddialara da değinen Tekin, “O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

Ancak Tekin, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar 29 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. “Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var” diyen Tekin, söz konusu kişilerin valilik tarafından görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Bakan Tekin ayrıca, kamuoyuna sunulan LGS analiz raporunun önceki yıllarda yayınlanan raporlarla aynı formatta olduğunu ve şeffaflık açısından her türlü teknik verinin paylaşılabileceğini de sözlerine ekledi.