Lisanslı sporcu sayısı 12 milyona yükseldi

Bakan Kasapoğlu, Beykoz Spor Ormanı'nda bulunan Liva Köşk'te Beykoz Belediyespor bünyesindeki sporcularla bir araya geldi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da eşlik ettiği Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti.

Beykoz'un spor anlamında bir marka olduğuna değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Beykoz Belediyespor, gurur duyduğumuz, pek çok branşta önemli başarılara imza atmış kulüplerimizden bir tanesi. Hentbol A Takımı geçen sene Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldı. Hentbol altyapısı Türkiye şampiyonu oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Voleybol ve bisiklet takımları yoluna emin adımlarla devam ediyor. Tekvando, atletizm, kürek, kick boks, karate gibi branşlarda mücadele eden sporcular var. Her biri bizim gururumuz, bizler için büyük bir umut. Beykoz Belediyespor, branş çeşitliliği anlamında ülkemizdeki pek çok kulübe örnek olacak seviyede. Başta Belediye Başkanımızı, yöneticilerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum, nice başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sporda yakaladığı gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Spor, Türkiye'nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği devrimlerden biri. Bir yanda tesis envanterini büyütürken, diğer yanda tüm branşlar için son derece modern, dünyanın en kaliteli spor altyapısını inşa ettik. Spora katılımı ve yeni sporcuların yetişmesi çok önemsiyoruz. Sporun tabana yayılması ve 81 ilimizin tamamında 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın spora erişimi, profesyonel spordaki gelişimi de ortaya koydu. İmkan olunca, fırsatlar sunulunca yetenekler birer birer ortaya çıktı. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 12 milyona yükseldi. Lisanslı sporcu sayımızın yüzde 40'ı kadın sporculardan oluşuyor ve bu oran her geçen gün artıyor. 2002 yılında 6 bin civarında olan spor kulübü sayısı, bugün 20 bini geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla, spora gönül verenlerin yanındayız. Sporumuzu birlikte büyüteceğiz, başarılarımızı daha yukarılara taşıyacağız."

"5 milyondan fazla gencimizin yetenek taramasını yaptık"

Bakan Kasapoğlu, 5 milyondan fazla gencin yetenek taramasından geçirildiğini söyledi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sportif taramalarını gerçekleştirdik. İlkokul 3. sınıfta okuyan gençlerimizin yeteneklerini değerlendirerek ilgili spor branşlarına yönlendirilmelerini sağladık. Bugüne kadar 5 milyondan fazla gencimizin yetenek taramasını yaptık. Üstün yetenekli gençler, Sporcu Eğitim Merkezlerimizde yetiştirme programlarına dahil ettik. Halihazırda 49 Sporcu Eğitim Merkezimizde 3 bine yakın sporcumuz eğitim görüyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını dile getirerek, "Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcular, en kapsamlı ve modern antrenman teknikleriyle olimpiyatlara hazırlıyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde şu an itibarıyla bin 247 sporcumuz, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor" şeklinde görüş belirtti.

"e-Lisans uygulamasının altyapısı tamamlandı"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların eğitimleriyle ilgili önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Gençlerin sporla erken yaşta tanışmasını istediklerini aktaran Kasapoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızla çok önemli bir protokol imzaladık İlkokul 4. sınıfta mezun olmadan gençlerimiz en az 1 spor branşında lisans sahibi olsunlar diye tüm spor tesislerimizi okullarımıza açtık. Gençlerimiz, sporla ne kadar erken tanıştırırsak, madalyalara giden istikamette o kadar fazla yol alırız. Spor liselerini hem nicelik hem de nitelik olarak büyüttük. Özellikle üniversitelerimizin spor bilimleriyle alakalı bölümlerinde okuyan gençlerimiz, 3 yıl teorik eğitiminin yanında 1 yılını Bakanlığımız tesislerinde hem tecrübe kazanacak hem de en taze bilgileri gençlere aktaracak. Böylece uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

e-Lisans uygulamasıyla alakalı altyapıyı tamamladıklarını belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"e-Lisans ile pek çok bürokratik engeli ortadan kaldırdık. Herhangi bir fiziki evrak olmadan, bürokrasi olmadan, elektronik ortamda bireysel lisans işlemlerini, vize ve transfer süreçlerini gerçekleştirme imkanı getirdik. Sporcuları ve ailelerinin ortaya koyduğu fedakarlığın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz de aynı ruhla sizin özverinize layık olacak bir anlayışla her türlü imkanı gençler için ortaya koymaya, seferber etmeye devam edeceğiz. Milli Sporcu Bursu ile spor mu, eğitim mi ikilemini ortadan kaldırdık. Bundan sonra avukat, doktor veya mühendis olan sporcularımızı göreceğiz. Bu da ülkemizin spor geleceği açısından çok anlamlı bir aşama olacak."

"5 bin 300 madalya kazandık"

Gençlik ve Spor Bakanı, atılan adımlarla milli sporcuların pek çok başarıya imza attığını söyledi.

Spor açısından 2022'nin çok verimli geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Bu yıl uluslararası alanda 5 bin 300 madalya kazandık. Ancak henüz yıl bitmedi. Yıl bitmeden madalya sayımızı daha da artıracağız. Her branşta madalyaya koşan gençler var. Geçtiğimiz cuma günü Golbol Kadın Milli Takımı'mız bizlere dünya şampiyonluğunu yaşattı. Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını geride bırakmaya hazırlandığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Artık önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı var. Tüm alanlarda olduğu gibi spor altyapısı da Türkiye Yüzyılı'na hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı spordaki tesisleşme ve altyapı devrimi, gelecek yüzyıla en güçlü şekilde cevap verebilecek nitelikte. Bütün bu gayretlerle 'Türkiye Yüzyılı' hem gençliğin hem de Türk sporun yüzyılı olacak. Çünkü artık sporumuz sürdürülebilir açısından en güçlü sisteme sahip. İnsan kaynağımızla, kısa, orta ve uzun dönem stratejilerimiz, iddiamız, enerjimiz, motivasyonumuzla çok önemli ve ciddi bir sistemimiz var. Gözlerinizdeki ışıltı, hayalleriniz ve gerçekleştirdikleriniz, bundan sonra da ne büyük başarıları bu ülkeye yaşatacağınızı gösteriyor. Bundan sonra da sizlerle gurur duymaya devam edeceğimize inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Enerjimizsiniz, geleceğimizsiniz"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise gençliğe ve spora verilen desteğin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Beykoz Spor Ormanı'nın Türkiye'de spora ayrılan en büyük alan olduğunu ifade eden Aydın, "Şu an bulunduğumuz yer, Türkiye'de spora ayrılmış en geniş alan. 8 milyon 800 bin metrekarelik Beykoz Spor Ormanı'nın içindeyiz. Burada ağırlıkla doğa sporları yapılmakta. Türkiye'de ilk defa burada yol bisikleti performans parkurları hizmete alındı. Birçok branşın yapıldığı bir mekandayız. Yaklaşık 9 milyon metrekarelik alanı spora tahsis eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gençler sizler bizim her şeyimizsiniz. Enerjimizsiniz, geleceğimizsiniz. Sizlerle birlikte olmak, sizlere hizmet etmek, sizlerin spor yapmasına katkı vermek benim için çok anlamlı ve mutluluk vereci bir olay. İyi ki varsınız" görüşlerini dile getirdi.