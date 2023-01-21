Lisansüstü programlarına büyük zam: Yüksek lisans ve doktora yapmanın maliyeti uçtu

2022-2023 eğitim yılında yüksek lisans ve doktora yapmanın maliyeti, geçen yıla oranla iki kat arttı. Bölümler arasında fiyat farklılıklar 55 bin lirayı buldu.

En düşük yüksek lisans ücreti geçen yıl ortalama 40 bin lirayken bu yıl bu oran 70 bin liranın üzerine çıktı. NTV'nin haberine göre; en düşük doktora ücreti ise ortalama ise 60 bin liradan 165 bin liraya çıktı.

Klinik psikoloji doktorasının ücreti 165 bin lirayı bulurken, bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı 110 bin lira.

Öğrenciler, yüksek ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini söylüyor.