Liselere nakil nasıl yapılır? LGS boş kontenjanlar listesi...

LGS tercih sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Sonuç ilanı sonrası taban puanları da belli oldu. Öte yandan boş kontenjanlar listesi de açıklandı. Öğrenciler için nakil süreci de başlarken "liselere nakil nasıl yapılır" sorusu her geçen dakika yükseliyor.

Nakil nasıl yapılır?

1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise boş kontenjanlar listesi için tıklayınız

LGS'de nakil başvuruları, yerleştirmeye esas olmak üzere iki farklı dönemde gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmelerde bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, bu süreçte nakil talebinde bulunabilirler.

Genel Tercihler: Her iki nakil döneminde de hem merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar hem de yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3'er tercih hakkınız bulunuyor. Ayrıca, pansiyonlu okullar için de 3 tercih yapabilirsiniz.

İlk yerleştirmede bir okula yerleştiyseniz, nakil başvurunuzda kayıt alanınız dışındaki okulları veya farklı türde liseleri tercih etme özgürlüğünüz vardır.

Ancak, ilk yerleştirmede hiçbir okula yerleşemediyseniz, nakil tercihlerinizde farklı kurallar geçerli olur:

Listenizdeki ilk 2 okul mutlaka kendi kayıt alanınızdan olmalıdır.

Toplamda en fazla 3 okul tercih edebilirsiniz.

Aynı lise türünden (örneğin, Anadolu Lisesi) en fazla 2 okul seçebilirsiniz.