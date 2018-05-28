e-DÜNYA
22 °C

Liseye giriş sınavı için ek süre

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Liseye giriş sınavı için ek süre
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00'da e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın 2 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği sınavın 8’inci sınıf öğrencilerini kapsadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz, sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek." 

Son dakika MEB Ortaöğretim sınavı

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.