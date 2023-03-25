MEB açıkladı: İkinci ara tatil iptal edildi mi? Nisan ayı ara tatili ne zaman?
İkinci ara tatil iptal edildi mi? Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından okullar tatil edilmişti. Eğitimin yeniden başlamasının ardından Nisan ara tatilinin durumu ise merak konusu oldu. Peki Nisan ayı ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Nisan ara tatili iptal mi?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
Nisan ayı ara tatili ne zaman?
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.