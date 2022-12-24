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MEB'den öğretmen atamalarına yönelik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

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