Meslek seçiminde genç kadınlara ‘rol model’ dönemi

Burcu KAYA

GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, kadın rol modellerin, gelişime katkı sunması, mentorluk yapması ve daha çok kadınlara ilham vermesi için teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Proje ile kadın istihdamının artırılmasını hedeflediklerini belirten Beydağı, “30 genç kızımızı meslek seçimlerinde rol modelleri ile buluşturacağız” dedi.

Derneğin, girişimci olmak isteyen kadınlara bilgi, tecrübe ve eğitim desteği sağlamak amacıyla kurulduğuna işaret eden Mürvet Beydağı, kadının iş hayatında aktif rol alması için, iş dünyasının kadının işgücüne katılmasını destekleyen politikalar geliştirmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.