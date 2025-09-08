Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeni dönem için hazırız"

Ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen bir neslin, yarının Türkiye'sine armağan edilecek en değerli hazine olduğunu vurgulayan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrencinin dersbaşı yaptığını bildirdi.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla müfredatımıza eklediğimiz 'Yeşil Vatan' bilinci, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önemini göstermiştir. Bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersimizi 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceğiz.

Bu yıl 18 milyon öğrencimizle dersbaşı yapıyoruz. 185 milyondan fazla ücretsiz ders kitabımız, 742 binden fazla dersliğimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız, 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik personelimiz yeni dönem için hazır."

"Eğitim, ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur"

Tekin ayrıca, "Milletimizin emaneti olan evlatlarımız için devletimizin bütün imkanlarını seferber etmemizi sağlamaktadır. İşte bu güçlü adımlar, uluslararası alanda da karşılık bulan, eğitime milli ve yerli bir bakış kazandıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni mümkün kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, öğrencileri bekleyen en büyük görevin iyi insan olmayı öğrenmek olduğunun altını çizerek, "Her ders, her satır ve her öğreti, sizi sınavlarda başarılı kılmaktan öte, hayatın her sahnesinde dirayetli, adaletli ve yetkin kılacak bir karaktere taşımak içindir. Eğitim ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur. Okuduklarınız, gördükleriniz ve öğrendikleriniz, insan olmanın ve topluma hizmet etmenin bir yolu olmalıdır." ifadelerini kulandı.

"Öğretmenler, öğrencilerin karakter mimarları"

Öğretmenlerin, öğrencilerin karakter mimarları olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Her sözünüz, her davranışınız bir yavrumuzun ruhunda bir ışık yakabilir, onu karanlıkta yolunu bulacak bir varlık haline getirebilir. Bu yolculukta başarı, erdem, değer ve eylem ile ölçülür. Milli, manevi, insani değerlerimizden esasla, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini keşfetmesi, milletimize faydalı bireyler olarak yetişmesi, en büyük arzumuzdur."

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Medeniyet burçlarında dalgalanan bayraklar ancak kendi rengiyle boyanmış olanlardır. Bu topraklara ve bu millete ait değer ve kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve onu çağın ihtiyaçlarıyla buluşturmak en büyük vazifemizdir. Gayemiz ve gayretimiz, köklerinden beslenen, kendi özünden güç alan ama aynı zamanda dünyaya yön veren, cesaretli, vatansever, idraki gelişmiş, şahsiyet sahibi kimlikler ve medeniyet anlayışını inşa etmektir."