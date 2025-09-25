Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "kayıt parası" açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, kentteki devlet okullarında velilerden kayıt parası ve zorunlu bağış talep edildiği iddialarını TBMM'ye taşıdı.

Arslan'ın soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eskişehir'de kayıt parası veya zorunlu bağış konusunda Teftiş Kurulu'na ulaşan bir şikayet bulunmadığını açıkladı.

"Devlet okullarında eğitim ücretsiz"

İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğu hükmünü hatırlatan Tekin, adres bazlı kayıt sisteminin zorunlu olduğunu ve 2025/53 sayılı genelgeyle öğrenci kayıtları sırasında kayıt parası veya başka ad altında ücret talebine ilişkin şikayetler konusunda valiliklerin talimatlandırıldığını belirtti.

132 okul denetlendi

Tekin, son üç yılda Eskişehir’de 132 okulun müfettişlerce denetlendiğini, tek bir olumsuz bulguya rastlanmadığını da bildirdi. Tekin, kırtasiye, temizlik, bakım-onarım gibi temel ihtiyaçlar için her okula yıllık ödeneklerin merkezi bütçeden aktarıldığına dikkat çekildi.

“Parasız eğitim hakkı Anayasa güvencesindedir. Veliler ekonomik baskı altına alınamaz” diyen Aslan, bu konuda yürüttüğü mücadeleye devam edeceğini kaydetti.