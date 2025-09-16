Nef Vakfı 2025 Yüksek Öğrenim Bursu, Nef Vakfı burs başvurusu, Nef Vakfı burs başvurusu ne zaman başlıyor? Nef Vakfı burs başvurusu kriterleri, Nef Vakfı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Nef Vakfı’nın "Yüksek Eğitim Bursu” başvurularında takvim netleşti. Vakıf, bu yıl da öğrencilere burs desteği sağlayacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve şartları yakından takip edilirken, Nef Vakfı’nın açıkladığı takvimle birlikte başvuru süreci ve şartlar da netleşmiş oldu. Peki, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? Kimler burs başvurusu yapabilir? İşte detaylar...

Başvurular ne zaman başlıyor?

Nef Vakfı, 2025-2026 akademik yılı için burs başvurularını almaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören öğrenciler, 15-21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresi üzerinden online olarak burs başvurusu yapabiliyor.

Vakıf, burs almaya hak kazanan öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz destek veriyor.

Hangi öğrenciler öncelikli olacak?

Vakıf, 6 Şubat depreminde ailesini kaybedenlerin, kalıcı sağlık sorunları bulunanların, ebeveyn desteği olmayanların ve üniversite giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrencilerin öncelikli olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Ayrıca, KYK bursu veya öğrenim kredisi almak başvuruya engel teşkil etmiyor.

Başvuru şartları neler?

Nef Vakfı’nın "Yüksek Eğitim Bursu” için oluşturduğu başvuru kriterleri ise şöyle sıralandı:

- T.C Vatandaşı olmak,

- Türkiye'de bulunan devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyor olmak,

- 4 yıllık lisans bölümlerinin 1.2.3 sınıflarında okuyor olmak (4.sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.)

- Öğrenim süresi 5 ve 6 yıl olan bölümlerde okuyan öğrencilerin son sınıfları başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.

- Başvuru gerçekleştiren öğrenci ve aile fertleri üzerine tapu kaydı ve araç kaydı olmaması.