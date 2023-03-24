Netflix katılımcılarına dizi uyarlama eğitimi verecek

Netflix Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Tatino Films iş birliğiyle "Netflix Adaptation Lab" adlı yeni bir projeye imza atacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dört ay boyunca dünya standartlarında dizi uyarlama eğitimini tamamlayan katılımcılar, projelerini Netflix yöneticilerine sunma şansı yakalayacak.

Programa seçilen yazar ve yapımcılar, Avrupa dizi-film sektörünün önde gelen isimlerinden mentorluk alacak, ayrıca eğitim ve atölye çalışmalarıyla deneyim kazanma ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak.

Son başvuru tarihi 12 Nisan

Eğitim kapsamında bir eserin uyarlama potansiyelinin analiz edilmesi, hikaye dünyası içerisindeki farklı uyarlama olasılıklarının incelenmesi ve global ölçekte kullanılan dizi uyarlama tekniklerinin Türkiye bağlamında uygulanması gibi çeşitli konu başlıkları yer alacak.

Dizi uyarlamaları alanında deneyim kazanmak isteyen bağımsız yazarlar ile halihazırda bir uyarlama projesi bulunan kreatif ekiplerin katılabileceği eğitime, 27 Mart'tan 12 Nisan'a kadar başvurular alınacak.

Program hakkında detaylı bilgiye "istanbul.impacthub.net" adresinden ulaşılabilecek.